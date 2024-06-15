Опубликован полный текст мирного договора между Россией и Украиной 2022 года

Издание The New York Times опубликовало полный текст проекта мирного договора между Россией и Украиной, который составили в результате переговоров с февраля по апрель 2022 года. Соглашение так и не было подписано.

Как утверждает издание, документы редакции предоставили анонимные источники из России, Украины и Европы, а их подлинность подтвердил неназванный участник переговоров. Всего The New York Times опубликовало три варианта мирного договора. Первый — ранний проект договора между Украиной и Россией от 17 марта. Издание отмечает, что опубликовало перевод договора на английский язык, который Украина также предоставила правительствам европейских стран.

Второй документ — коммюнике по итогам переговоров в Стамбуле, датированное 29 марта. В нем содержатся «основные положения Договора о гарантиях безопасности Украины». Последний документ датирован 15 апреля. Как утверждает The New York Times, именно этот вариант договора был отправлен Владимиру Путину.

В документах в частности сказано, что Россия изначально требовала от Украины признать Крым российской территорией. «Украина признает Республику Крым и город Севастополь неотъемлемой частью (субъектами) Российской Федерации и в связи с этим вносит комплексные изменения в национальное законодательство», — говорится в соглашении.

В качестве гарантов безопасности Украины должны были выступить Великобритания, Китай, США, Франция и Россия. Согласно проекту договора, Украине запрещалось участвовать в военных действиях на стороне любого из гарантов или проводить совместные военные учения. Гаранты в свою очередь обязывались не вводить войска на территорию Украины и не вмешиваться во внутренние дела страны.

Еще одним требованием было невступление Украины в НАТО и другие альянсы. «Украина не вступает ни в какие военные союзы, не размещает иностранные военные базы и контингенты…», — говорится в проекте.

Кроме того, Россия требовала сделать русский язык официальным на территории Украины в течение 30 дней после подписания договора. Также договор подразумевал отмену взаимных санкций, введенных с 2014 года, ограничение численности украинских войск и военной техники и признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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