Зумеры «переизобрели» патриархат

Последние несколько месяцев в соцсетях обсуждают популярный тикток блогерки Нары Смит. В своих видео она в красивой одежде, с безупречной укладкой и макияжем часами готовит еду для мужа и трех маленьких детей. Некоторые обвиняют ее в том, что она пропагандирует традиционные ценности и идеализирует образ домохозяйки. Другие не согласны с этим и считают, что контент Смит не противоречит идеям феминизма. «Холод» рассказывает, кто такая Нара Смит и почему о ней так ожесточенно спорят.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Кто она такая?

22-летняя модель предположительно живет в Техасе и ведет популярный блог в тиктоке, где на нее подписаны более восьми миллионов человек. Ее мать родом из Южной Африки, отец — немец. Смит родилась в южноафриканском городе Блумфонтейн, а когда ей исполнилось три месяца, семья переехала во Франкфурт. В 14 лет она начала работать моделью в агентстве IMG Models и в 18 лет перебралась в Штаты.

Тогда же она познакомилась со своим будущим мужем Лаки Блю Смитом, одним из самых известных в мире мужчин-моделей. В 2020 году они поженились, и в течение четырех лет брака у них родились трое детей: Рамбл Хани, Слим Изи и Уимзи Лу. Нара Смит начала вести аккаунт в тиктоке осенью 2022 года после рождения второго ребенка. Она снимала свидания с мужем и своих детей, показывала, как подбирает одежду, готовит еду и как выглядит ее «реалистичная утренняя рутина». Но ее аккаунт стал по-настоящему популярен в начале 2024 года — тогда ее ролики начали набирать десятки миллионов просмотров.

Стиль аккаунта к этому времени немного изменился: Смит по-прежнему снимала свою семью, но в основном публиковала видео того, как она готовит еду в красивой одежде и с макияжем. Все эти видео она озвучивает тихим мягким голосом и рассказывает, что и как именно она готовит.

Главная фишка аккаунта Смит — почти все она готовит from scratch («с нуля»), например, сама выпекает хлопья для завтрака и хлеб. В тиктоке завирусились видео, где она делает жвачку и шарики из тапиоки для домашнего бабл-чая. Она также самостоятельно готовила леденцы от кашля для детей, потому что не держит дома лекарств, и снимала, как ее муж Лаки делал зубную пасту и солнцезащитный крем (последнее видео вызвало споры в соцсетях, и в медиа уже написали о том, почему такой крем будет неэффективен).

В комментариях пользователи пишут, что не пропускают ни одного видео Нары, что их успокаивает ее голос, восхищаются ее нарядами и просят издать кулинарную книгу. Благодаря Смит концепт приготовления «с нуля» стал настолько популярным и мемоемким, что теперь в соцсетях ее просят сделать достойного бойфренда, «Аддералл» (препарат для лечения СДВГ на основе солей амфетаминов), ингалятор и электричество в Бангладеше.

Почему ее обвиняют в продвижении патриархальных ценностей?

В медиа Нару Смит быстро окрестили tradwife (сокращенно от traditional wife), сейчас так называют женщин, которые предпочитают придерживаться консервативного семейного уклада: муж работает, пока жена убирает, готовит и воспитывает детей. В своих блогах «традиционные жены» напоминают американских домохозяек 1950-х годов: с идеальной укладкой и в красивой одежде они, улыбаясь, убирают дом и готовят еду с детьми на руках.

Этот тренд не новый, он начал набирать популярность еще в 2020 году. Некоторые считают, что он привлекает молодежь, потому что поколение Z разочаровалось в капитализме и не чувствует удовлетворение от работы. К тому же им не хочется совмещать карьеру и уход за домом, и они ищут возможности избавить себя от лишней нагрузки.

Исследователи этой субкультуры пишут, что tradwives противопоставляют себя феминизму, а среди ее представительниц немало женщин, поддерживающих правые движения, — то есть тех, кто выступает за «белые западные и гетеронормативные идеалы феминности и маскулинности».

В соцсетях Смит предъявляют те же претензии, что и стандартным tradwife: она, по мнению пользователей, транслирует в своем блоге патриархальный образ идеальной жены, которая может часами стоять у плиты, чтобы готовить вкусную еду для мужа и детей, у нее хватает времени убирать дом и наряжаться. Некоторые блогеры видят проблему в том, что образ жизни, который она показывает в тиктоке, нереалистичен и создает обманчивое представление о том, как на самом деле устроена жизнь домохозяек.

«Быть традиционной женой — не ее [Смит] работа. Снимать видео, которые воспроизводят фантазию о том, каково быть традиционной женой, — вот ее работа, — рассуждает блогерка Ханна Алонзо, одна из критиков тренда tradwife. — Она сняла видео о том, как делает сэндвич из выпеченной дома фокаччи спустя 10 дней после родов. Вы пекли хлеб спустя 10 дней после родов? Я точно нет. У меня еле хватало энергии принять душ».

Она также напомнила, что женщины, которые ведут подобные блоги, как правило, замужем за очень богатыми мужчинами. Поэтому они могут позволить себе не работать и нанимать персонал для уборки и занятий с детьми, в то время как среднестатистические женщины лишены такой возможности. Алонзо говорит, что сама с удовольствием смотрит блог Нары Смит. При этом она напоминает, что он задает нереалистичные стандарты и что женщины не должны сравнивать себя с Нарой в ущерб себе.

Некоторые пользователи соцсетей настроены более категорично: они считают, что модель напоминает персонажа сериала «Рассказ служанки», а ее видео — «рекламу лоботомии». Ее критикуют за богатство, за то, что она якобы поддерживает идею «превосходства белых» (хотя сама Смит темнокожая) и за то, как нестандартно она назвала своих детей. Кроме того, Смит обвиняли в том, что она является последовательницей мормонизма — ультраконсервативного религиозного культа. Однако членами Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (ее также называют Мормонской церковью) были родственники ее мужа, а сама Нара Смит говорит, что ни она, ни ее супруг не являются убежденными мормонами. «Я все еще решаю, какая у меня вера», — сказала она в одном из тиктоков.

Что говорит сама Смит и те, кто ее защищает?

Часть блогеров призывают перестать критиковать Смит и считают, что ее ошибочно называют tradwife. Хотя бы потому, что она не является «традиционной женой» в классическом понимании. Она работает моделью и зарабатывает на блоге, а значит, обладает финансовой независимостью. Да и в отличие от классических tradwife-блогерок Нара Смит не говорит о том, что ее предназначение состоит в служении мужу и семье.

Изредка она записывает разговорные видео, где рассказывает разные факты о себе, чтобы новые подписчики лучше ее узнали. При этом в двух последних подобных видео она говорит практически одно и то же: что свободно владеет немецким и английским, в школе хотела изучать морскую биологию, но потом сосредоточилась на семье и блогинге. Впрочем, она не исключает, что все же пойдет учиться на биолога.

В нескольких тиктоках она говорила, что приготовление еды — это ее язык любви: «[Готовка —] это не то, что от меня ожидается — это то, что я люблю делать». Она объясняет, что и раньше любила экспериментировать с рецептами, но стала особенно внимательно следить за своим питанием после обострения экземы в 2023 году. Также модель рассказала, что еще в детстве решила, что хочет быть молодой матерью, потому что ее отец с сожалением говорил о том, что поздно завел семью.

Защитники Смит считают, что причина нападок и обвинений со стороны пользователей соцсетей — в банальной зависти. Ведь у Нары Смит есть высокооплачиваемая работа, популярный блог, трое детей и любящий муж — и все это в 22 года. Отношения Нары и Лаки в тиктоке считают близкими к идеальным и отмечают, что муж блогерки тоже готовит, гуляет и играет с детьми и даже укладывает ей волосы. Все это также не вписывается в консервативную модель отношений.

Ведущая популярного подкаста The Comment Section Бретт Купер указывает на то, что критики считают образ Нары Смит проблематичным и даже зловещим, потому что ее поведение не соответствует современным представлениям о феминизме. Ведь Смит решила, что ее приоритет — семья, а не карьера. Некоторые пользователи соцсетей даже писали, что модель нужно спасать, ведь она сидит с детьми вместо того, чтобы ходить на вечеринки, как многие ее ровесники. Сама Смит тем временем говорила, что считает себя независимым и зрелым человеком, который уже много попробовал и достаточно ходил на вечеринки, поэтому у нее нет ощущения, что она что-то упускает.

«Подразумевалось, что суть феминизма — в борьбе за права и возможности. Чтобы женщины могли делать то, что они хотят: остаться дома или ходить на работу. Феминизм не должен требовать того, чтобы каждая женщина соответствовала тому, что современный феминизм считает “правильным” — это не свобода», — заключает Бретт Купер.

Купер соглашается с блогеркой Мэги Андерс, которая считает, что корень ненависти к Наре Смит — мизогинные установки, навязанные обществом: «Женщины спотыкаются друг об друга, чтобы выяснить, что не так с этой женщиной [Смит], потому что нас провоцируют соревноваться друг с другом и воспринимать чужой талант и успех как испытание для нашей самооценки».