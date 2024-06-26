«Не все так сладко, как в России»

Телеканал «Россия 24» показал сюжет о тяжелой жизни россиян в эмиграции. Для этого он использовал видео и посты, в которых переехавшие в Грузию и Великобританию россияне говорили о трудностях, с которыми они столкнулись после того, как покинули страну.

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Сюжет показали 25 июня в программе «Вести с Алексеем Казаковым» на телеканале «Россия 24».

Сначала ведущий Алексей Казаков рассказал об «устроившей истерику» россиянке, которая, по ее же словам, всегда мечтала уехать из страны и сейчас живет в Лондоне. На видео девушка плачет и эмоционально рассказывает о том, как «хуево» жить в столице Великобритании, несмотря на полученные документы и друзей.

«С самого детства я мечтала уехать из России. Все я получила, я получила ВНЖ, я живу в Лондоне. Казалось бы, я говорю на английском языке, у меня друзья иностранцы. Все, как я и хотела. Но, сука, нахождение, блядь, в этой ебаной дыре, где нихуя ничего не работает…» — говорит девушка в ролике и начинает плакать. Она также рассказывает, что без связей не может устроиться на работу. «Снимать жилье пиздец как дорого», — подчеркивает она.

Показывая это видео, пропагандист Казаков говорит, что девушка рыдает на камеру, и продолжает: «Формально персонажу еще очень повезло. Она живет в Лондоне и даже получила в Великобритании вид на жительство, но почему-то новый статус не радует».

Дальше Казаков рассказал о другом «рыдающем релоканте, который решил рассказать о своей тяжкой доле», показав тред айтишника Михаила Князева в соцсети X о двух годах, проведенных в Грузии.

Я заебался. Вот до слез прям заебался.



Прошло 2 года с тех пор как Мы уехали в миграцию.



Тред о том, как прошли эти 2 года и почему Я мертв внутри с улетевшей кукухой, не смотря на показную жизнерадостность



1/x pic.twitter.com/7uBoIJFJBu — Michael Knyazev (@michaelknyazev) June 23, 2024

«Тред о том, как прошли эти 2 года и почему Я мертв внутри с улетевшей кукухой, несмотря на показную жизнерадостность», — говорилось в первом посте.

Князев рассказал, как вместе с женой и двумя детьми уехал из страны в октябре 2022 года, после начала мобилизации. Он написал, что в какой-то момент остался без заработка, а на новом месте пришлось работать в три раза больше, из-за чего у него не оставалось времени на семью.

«Я взял слишком многое на себя — мне реально пиздец как сложно. Сложно настолько, что периодически я выхожу на свою ебучую террасу и просто рыдаю», — пишет Князев.

Он также задается вопросами, в какую школу отдавать ребенка и что делать с заканчивающимся через три года российским паспортом. «Путин, судя по всему, натянул на свой маленький хуй полпланеты, пока все вокруг говорят о том, как страдает в РФ экономика (спойлер — не страдает). Пути назад нет, Я не хочу, чтобы мои дети росли в фашистском государстве», — продолжил айтишник.

Начиная рассказ о жизни Князева в эмиграции, автор сюжета Евгения Петрухина заявила, что проблемы айтишник «организовал себе сам», и добавила, что с работой у IT-специалистов в Грузии «не все так сладко, как в России».

Князев ожидаемо негативно отнесся к использованию его рассказа в пропагандистском сюжете. «Это ебаный фарс и абсурд, чтобы федеральный телеканал обсуждал ТВИТТЕР, блять», — написал он и возмутился, что его пост «перекрыл повестку терактов» на федеральном канале.

В X он, впрочем, тоже столкнулся с критикой: многие пользователи посчитали, что проблемы Князева, имеющего высокооплачиваемую работу, сильно преувеличены по сравнению с проблемами других эмигрантов.

айтишник обычный

с доходом 10К эмигрант https://t.co/wIKk39akow pic.twitter.com/v0ufPvYIwu — умственно усталый (@grim_asht) June 23, 2024

Как эмигрируют люди с зп 1000€: делают загран, шенген по возможности, покупают авиабилеты, приезжают в страну назначения, снимают квартиру, работают, живут жизнь

Как эмигрируют люди с зп 10000$: https://t.co/ECCMOYio81 — Eleсtra (@hiboudecheshire) June 24, 2024

Многие пользователи соцсети все же проявили сочувствие как к Князеву, так и к девушке, переехавшей в Лондон. Некоторые из них отметили, что испытывают похожие чувства.

После начала войны я

- потерял работу

- был вынужден вернуться в Россию

- остался без денег но с кредитами

- пару месяцев жил продавая вещи на авито

- боролся с депрессией

- боялся мобилизации

- боялся репрессий и преследований лгбт



Я тоже очень сильно заебался https://t.co/WLLGVy7yrp — Виталий Чихайлович Г.🏳️‍🌈 (@GrandKhryu) June 25, 2024

А я его понимаю. Я работаю по 10-12 часов без перерыва, часто мой обед бывает в 8 вечера. Я плачу перед тем как заснуть, хотя бы слезами можно скинуть часть стресса. Пока что по-другому я не могу, я знаю что многие люди так в жизни никогда не работали, ну это и заметно https://t.co/7lgxSpcNEi — у бати ватные приходы (@bipbipalena) June 25, 2024