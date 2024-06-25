Кремль упускает внутренние угрозы из-за войны в Украине

Кремль не замечает слабые места в системе внутренней безопасности, потому что сосредоточился на войне в Украине и преследовании политических оппонентов действующего режима, пишет руководитель московского бюро The Wall Street Journal Энн Симмонс. В то же время Reuters отмечает, что растущая в стране угроза, исходящая от радикальных исламистов, может заставить Владимира Путина перераспределить ресурсы.

Так, агентство пишет, что теракт в Дагестане, в результате которого погибли 16 полицейских, застал российских силовиков и спецслужбы врасплох. «Радикальный исламизм снова поднимает голову в России», — приводит Reuters слова бывшего советника Кремля, провластного политолога Сергея Маркова.

В своем телеграм-канале Марков пишет, что элита Дагестана «заражена радикальным исламизмом». А главной целью теракта, по его мнению, «было спровоцировать мусульманские погромы в городах России».

«Очевидно, что существует проблема исламистского терроризма, и она очень серьезна. Нам нужны действия со стороны властей», — сказал Марков Reuters.

ИГИЛ и другие группировки обсуждают возможности, которые они получили благодаря полномасштабному российскому вторжению в Украину, говорит Риккардо Валле, директор по исследованию платформы «Дневник Хорасан», которая отслеживает группы воинствующих исламистов. По его словам, война в Украине навредила сотрудничеству Москвы и Запада в борьбе с «Исламским государством», отвлекла от этого Россию и продемонстрировала «огромный пробел в безопасности и сборе разведданных», чем могут воспользоваться террористы.

В свою очередь, в статье WSJ консультант программы «Россия и Евразия» британского аналитического центра Chatham House Николай Петров отмечает, что Кремль «не усвоил урок» после терактов, а лишь пытается переложить вину за на них на страны Запада и Украину.

В конце марта теракт произошел в московском «Крокус Сити Холле». До начала концерта рок-группы «Пикник» четверо вооруженных террористов ворвались в зал, открыли огонь из автоматов по людям, а затем подожгли здание. В результате погибли 145 человек, а еще более 500 пострадали. Несмотря на то, что ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство», российские власти обвинили в нем Украину, а затем власти Великобритании и США. В июне стало известно, что турецкие спецслужбы предупредили российских коллег о еще одном теракте, который готовился в Москве.

Утром 16 июня шестеро заключенных, вооруженных ножами и заточками, взяли в заложники двух сотрудников ростовского СИЗО. Они утверждали, что состоят в «Исламском государстве». Пятерых убили при задержании, один из нападавших получил пулю в голову, но выжил и был госпитализирован.

Вечером 23 июня несколько вооруженных людей обстреляли и подожгли церкви и синагогу в Махачкале и Дербенте. Также они обстреляли пост ДПС. В результате погиб 21 человек, из них 16 — полицейские. Среди нападавших были родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, которого задержали в тот же день, а позже арестовали по статье о мелком хулиганстве. В ходе допроса Омаров, по данным СМИ, якобы признался, что его «дети — ваххабиты». Глава Дагестана Сергей Меликов в связи с этим заявил, что теперь проверят все личные дела местных чиновников, занимающих руководящие должности в регионе.

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