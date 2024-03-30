Число пострадавших при теракте в «Крокусе» превысило 550 человек

Число пострадавших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» достигло 551 человека. Об этом сообщили ТАСС в подмосковном управлении МЧС.

«По состоянию на 06:00 30 марта 2024 года в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)», — заявили там.

В медицинских службах уточнили, что большинство пострадавших направили на амбулаторное лечение.

Теракт в «Крокус Сити Холле», где должен был пройти концерт группы «Пикник», произошел 22 марта. Боевики начали стрелять по людям, которые стояли в очереди. Во время теракта в здании произошел пожар, его смогли потушить лишь на следующий день.

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По делу о теракте в СИЗО находятся девять человек. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых предполагаемых исполнителей теракта — это граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсудин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. В суде задержанные были со следами пыток и избиений. До заседания силовики распространили видео и фото с пытками задержанных.

Позже суд арестовал бывшего владельца машины «Рено», использовавшейся боевиками при нападении, Диловара Исломова. В СИЗО также отправили его брата Амичона и отца Исроила. СМИ писали, что Диловар сам пришел в СК, когда узнал о теракте, но в итоге его обвинили в пособничестве террористам. Под арестом также находятся Алишер Касимов, предположительно, сдавший квартиру одному из предполагаемых исполнителей теракта, и Назримад Лутфуллои. Последнего арестовали после отчета главы СК Александра Бастрыкина о задержании человека, который «участвовал в схеме финансирования террористов». Шла ли речь о Лутфуллои — неясно.

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