В Дагестане неизвестные напали на церковь с синагогой и пост ДПС

В Дербенте неизвестные совершили нападение на церковь и синагогу, в Махачкале — на пост ДПС. Об этом пишут ТАСС и РИА Новости.

Впоследствии в МВД сообщили, что шесть силовиков убиты, 12 — получили ранения. Позже число погибших и пострадавших уточнил муфтият Дагестана. Он сообщил, что погибли девять человек, в том числе семь полицейских, пострадали — 25.

«Примерно в 18:00 (мск) в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. <...> Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в ориентировку: Volkswagen Polo белого цвета, госномер 921. Обстоятельства уточняются. Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется», — заявили агентству в МВД.

ТАСС отмечает, что после нападения случился пожар.

Телеграм-канал «Эхо Дагестана» сообщил о гибели священника отца Николая. Ему было 66 лет. Канал также сообщает, что охранника по имени Михаил в церкви Махачкалы-1 расстреляли. Позже в Национальном антитеррористическом комитете подтвердили гибель священника РПЦ, не называя его имени.

В Махачкале из-за нападения на пост ДПС объявили план-перехват.

Из-за нападений СК возбудил уголовные дела о теракте (ст. 205 УК). В ведомстве сообщили, что в результате нападений погибли и пострадали сотрудники полиции и гражданские лица, не уточнив их число. В самом регионе ввели режим контртеррористической операции.

В обоих случаях официально о личностях нападавших не сообщается. Около 20:00 мск в МВД Дагестана сообщили, что убито двое боевиков. Около 22:00 там заявили, что убиты еще два участника нападения. Кроме того, ведомство сообщило о нападении на полицейскую машину на площади села Сергокала. По предварительным данным, один полицейский был ранен.

Читать еще Кто и как спровоцировал штурм аэропорта в Дагестане Слухи привели к крупнейшим антисемитским выступлениям за последние 60 лет

В мае в Дагестане задержали 16-летнего подростка, который, по версии следствия, ударил двух полицейских ножом. В СК сообщили, что пострадавшие на патрульном автомобиле хотели доставить его в отделение полиции ночью 6 мая. В результате нападения один сотрудник полиции получил телесные повреждения. Нападение произошло в дагестанском селе Сергокала.

В телеграм-каналах появилось видео, на котором видно, как один из пассажиров автомобиля достает из кармана нож и ударяет его прямо во время движения.

Подростка обвинили в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК).

Обновлено 19:56 — добавлена информация от СК, 20:04 — подтверждение гибели священника Национальным антитеррористическим комитетом. В 20:31, 21:47, уточнена информация о погибших и пострадавших. В 22:15 добавлена информация о нападении на полицейскую машину в селе Сергокала.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.