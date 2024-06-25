Всех дагестанских чиновников проверят после теракта

В Дагестане после нападения боевиков на церкви, синагогу и пост ДПС проверят личные дела всех, кто занимает руководящие должности. Об этом на заседании народного собрания заявил глава республики Сергей Меликов, пишет РБК.

Он добавил, что среди нападавших были родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. По данным РБК, в атаке участвовали два сына Омарова — Осман и Адиль, а также два племянника его жены. СМИ сообщали, что Осман Омаров был убит силовиками, о судьбе остальных ничего неизвестно. Самого Магомеда Омарова уволили с должности главы района, исключили из «Единой России» и допросили сотрудники ФСБ.

«Как глава района мог руководить муниципалитетом, если не смог дать воспитания своим детям? Посмотрите состав участников этой группы. Все обеспеченные, все имеющие хорошие перспективы (в спорте, в бизнесе, на хороших должностях)», — сказал Меликов.

Как ранее утверждает телеграм-канал Baza, Магомед Омаров во время допроса признался, что «несколько лет знал о том, что его дети — ваххабиты».

«Может, у нас есть еще главы районов, где орудуют спящие ячейки бандформирований?» — добавил Меликов, назвав произошедшее спланированной акцией «внешних и внутренних врагов Дагестана».

Вечером 23 июня несколько вооруженных людей обстреляли и подожгли церкви и синагогу в Махачкале и Дербенте. Кроме того, они обстреляли пост ДПС. В результате этой атаки погибли по меньшей мере 20 человек, из которых 16 — полицейские.

Один из погибших — 66-летний священник Николай Котельников был прототипом «Памятника дружбе трех религий», который установлен в Дербенте.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.