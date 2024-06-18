В Москве готовился еще один теракт после нападения на «Крокус»

Турецкие спецслужбы предупредили своих российских коллег о еще одном теракте, который готовился в Москве после нападения на «Крокус Сити Холл». Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

По данным издания, террористы планировали напасть на один из столичных торговых центров. Однако, благодаря информации, предоставленной турецкими спецслужбами, российским силовикам удалось предотвратить нападение.

Как пишет Hurriyet, теракт готовили боевики группировки «Вилаят Хорасан», которая связана с террористической организацией «Исламское государство». Информацию о готовящемся теракте турецким спецслужбам удалось получить в ходе слежки за местной ячейкой «Вилаят Хорасан», которая была причастна к нападению в январе на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле. В рамках расследования турецкие силовики задержали и допросили несколько человек, которые рассказали о готовящемся нападении в Москве. После этого турецкие спецслужбы передали эту информацию российским коллегам.

Теракт в «Крокус Сити Холл» в Москве произошел 22 марта 2024 года, когда там должен был пройти концерт рок-группы «Пикник». Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал и открыли огонь из автоматов по зрителям, а затем подожгли здание.

В результате, по официальным данным, погибли 145 человек и пострадали еще более 500. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», однако российские власти обвинили в организации теракта Киев, а затем заявили о причастности к нему Великобритании и США.

Всего фигурантами дела о теракте в «Крокусе» являются 20 человек, 18 из них, в том числе четверо непосредственных исполнителей, арестованы. Также газета «Коммерсантъ» писала, что двое сотрудников концертного зала стали фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое СК возбудил после нападения.

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