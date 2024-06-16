Обвиняемые в ростовском СИЗО взяли в заложники сотрудников ФСИН

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в своем телеграм-канале сообщила, что обвиняемые, находящиеся в СИЗО-1 в Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников изолятора.

Позже в телеграм-канале ФСИН появилось сообщение: «В связи с чрезвычайным происшествием в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки».

Как пишет «Коммерсантъ», в ведомстве обстановку в ростовском СИЗО назвали «контролируемой». Издание также отмечает, что начались переговоры с арестантами по поводу освобождения заложников. Телеграм-канал Baza утверждает, что захватчики требуют предоставить им транспорт и возможность покинуть СИЗО в обмен на освобождение заложников.

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По данным ТАСС, в захвате участвуют шесть человек. Их содержали в разных камерах СИЗО, однако, как утверждает агентство, «между ними была связь». Как именно общались между собой арестованные, не уточняется. ТАСС также сообщает, что арестанты готовились к захвату несколько месяцев.

Кроме того, агентство утверждает, что российские правоохранительные органы отработают версию о координации захвата заложников «извне». Следственный комитет в своем телеграм-канале сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о захвате заложников (ст. 206 УК).

По данным телеграм-канала Shot, в захвате участвуют Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев, которые предположительно завербовали еще троих человек в изоляторе. Shot утверждает, что арестованные были осуждены в декабре 2023 года за сотрудничество с признанной террористической и запрещенной в России группировкой ИГИЛ. Телеграм-канал пишет, что они готовили теракт в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии, но не смогли его осуществить, так как были задержаны.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что один из заложников — 23-летний Виктор Кончаков, который работал в ростовском СИЗО младшим инспектором дежурной смены. Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в своем телеграм-канале сообщила, что второй заложник — Александр Богма, начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области.

Незадолго до захвата заложников региональное управление ФСИН опубликовало репортаж из СИЗО, в котором утверждалось, что служба охраны в ростовском СИЗО «вот уже на протяжении последних нескольких лет признается лучшей среди всех следственных изоляторов Ростовской области».

Как пишет РБК, на фоне захвата заложников в Ростовской области наблюдаются сбои в работе телеграма.

В 9:35 по московскому времени РИА «Новости» сообщило о выстрелах в районе СИЗО.

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