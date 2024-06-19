Некем заполнить пьедестал

В Казани проходят Игры БРИКС, и Россия на них лидирует в общем зачете, за неделю заработав более 200 медалей. Однако радоваться успеху сборной мешает низкая конкуренция: в некоторых дисциплинах не набирается даже трех атлетов, чтобы заполнить пьедестал. Как выглядит спорт высоких достижений в России 2024 года — в материале «Холода».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Олимпиада традиционных ценностей

«Вчера я увидел, как 87 стран вышли с флагами. По сегодняшнему времени это большой успех. И было настолько все организованно, что я сидел и наслаждался этим праздником и не хотел, чтобы он заканчивался», — говорил после открытия Игр президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Спортивный праздник для всех «без дискриминации и политизации» — так рекламировали Игры БРИКС российские власти.

Соревнования проводятся с 2016 года уже в пятый раз. Они проходят в стране, председательствующей в БРИКС, но раньше это было небольшим турниром для стран-участниц экономического союза. Оставшись в международной изоляции, российские спортивные чиновники решили в 2024 году превратить этот турнир если не в полноценную альтернативу Олимпиады (прямые сравнения с Олимпийскими играми власти отвергают), то как минимум ее замену для российских и беларусcких спортсменов.

На проведение Игр БРИКС в этом году выделили из федерального бюджета 1,29 миллиарда рублей, а общую стоимость Игр оценивали в два миллиарда. Еще пять миллиардов пошли на реконструкцию объектов в Казани. Также серьезно расширилась программа соревнований — если в прошлом году в ЮАР программа включала лишь соревнования по плаванию, теннису, бадминтону, пляжному волейболу и настольному теннису, то теперь в программе 27 видов спорта.

Церемонию открытия устраивали как на Олимпиаде: с флагами стран-участниц (и неучастниц, но об этом позже), вероятно, чтобы, как говорил глава Татарстана Рустам Минниханов, показать, что Россия «не находится в изоляции». Перед участниками с приветственной речью выступил Владимир Путин — правда, только по видеосвязи.

Эмоции от мероприятия, похоже, захлестнули не только спортивных чиновников, но и звукорежиссера трансляции. Во время представления делегаций африканских стран Эсватини и Эфиопии на трансляцию наложили звуки аплодисментов и одобрительного гула.

Нехватка спортсменов

С первых дней соревнований организаторы столкнулись с нехваткой спортсменов. В некоторых дисциплинах уровень соперников расходился слишком серьезно, в других — спортсменам попросту не с кем было соревноваться, потому что участников не хватило, чтобы заполнить пьедестал.

Например, в синхронном плавании в групповых соревнованиях выступали девушки из КНДР (их команда по синхронному плаванию никогда не проходила на Олимпиаду).

«Северокорейцев мы видели на сборах, тогда мы думали, что они совсем никакие, а они такие умницы, такие молодцы. Они чем-то напоминают нас в Советском Союзе, хотя мы были интереснее, но мы тоже тогда еще ничего не знали. Не все им дается, но они стараются», — сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Российские спортсменки обошли кореянок больше чем на 100 очков в произвольной программе и почти на 70 в технической.

Отмечала Покровская и выступление синхронистов из Таиланда. В общем зачете они уступили только сборным России и Беларуси. Правда, в сольной технической программе у мужчин серебряный призер Кэнтинан Адисаисирибутр соревновался лишь с одним соперником, четырехкратным чемпионом мира Александром Мальцевым (тот выиграл). В сольной произвольной программе Мальцев и вовсе выступал один, однако здесь стоит отметить, что мужское синхронное плавание все еще остается непопулярным видом спорта: в грядущей Олимпиаде мужчины будут участвовать впервые, но лишь в одной команде с женщинами.

Незаполненный пьедестал был и на соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки у женщин, где за медали боролись лишь две россиянки. Однако даже когда спортсменов хватало, чтобы вручить все три награды, нередко пьедестал оставался полностью российским. К 19 июня Россия забрала 131 золотых медалей (всего 262, вместе с серебром и бронзой), следом идет Беларусь со всего лишь 19 золотыми наградами и Китай — с 17.

Призеры забега на 200 метров среди женщин: Виктория Максимова (Россия) — серебряная медаль, Наталья Комбарова (Россия) — золотая медаль, Вера Филатова (Россия) — бронзовая медаль. Фото: bricskazan2024.games

«Мы привлекли к участию топовых спортсменов, — говорил перед Играми министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. — Будет непросто конкурировать, будет нешуточная борьба. К нам приедут команды, будут достойные соревнования, несмотря на то, что за месяц до Олимпиады в Париже проводим соревнования».

«Уровень Олимпиады»

По официальным данным, в соревнованиях должны были принять участие спортсмены из 90 стран, в том числе и «недружественных». Однако, если посмотреть на официальный сайт Игр, от Германии, Великобритании, Испании, Италии, Южной Кореи, Португалии и многих других стран не приехало ни одного спортсмена.

Также организаторы анонсировали, что в Казань приедут грузинские самбистки Нино Одзелашвили и Элене Кебадзе. В Тбилиси, однако, эту информацию опровергли. «Обе спортсменки находятся в Грузии и никуда не выезжали. Ни один нормальный грузин на такое [участие в Играх БРИКС] не пойдет, тем более наши спортсмены», — сообщила грузинская служба Радио Свободы со ссылкой на слова местной федерации самбо.

Есть и интересные примеры «иностранных» участников. От Франции на Играх БРИКС выступает одна спортсменка — 15-летняя художественная гимнастка Виктория Перисик. Однако если изучить социальные сети Перисик, можно выяснить, что «иностранная спортсменка» говорит на русском языке и регулярно выступает на различных российских соревнованиях — например, в Кубке сильнейших во Дворце гимнастики Ирины Винер. По крайней мере до 2022 года Перисик представляла на соревнованиях Москву.

В Казань приехали и вполне реальные иностранные спортсмены: из Таиланда, Индии, Монголии и других стран. Вместе с ними выступают участники Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины), подконтрольного Талибану Афганистана, а также непризнанных Абхазии и Южной Осетии.

Читать еще Моя жена сидит в тюрьме за руководство штабом Навального Ради помощи ей я отказался от хорошей работы, потратил сбережения и потерял друзей

При этом многие страны из-за подготовки к Олимпиаде в Париже прислали в Россию второй эшелон спортсменов — новичков и резервистов.

«Уровень здесь очень высокий. Я бы сказал, что он близок к Олимпиаде, хотя немного не дотягивается», — говорил после выступления индийский гимнаст Анас Али Шайх, занявший шестое из восьми мест в опорном прыжке. До участия в Играх БРИКС крупнейшим турниром для индийского спортсмена был чемпионат Азии, где он не попал в десятку лучших в опорном прыжке (11 из 13 мест в квалификации), а в вольных упражнениях и вовсе занял 45 место в квалификации.

В прыжках воду конкуренцию россиянину Никите Шлейхеру на трехметровом трамплине составил венесуэлец Хесус Гонсалес. О триумфальной победе россиянина рассказал главный спортивный канал страны — Матч ТВ. И это бы выглядело хорошо, но Шлейхер победил 20-летнего спортсмена, который на чемпионате мира в 2023 году с трудом вошел в топ-50 (47 место) в этой дисциплине.

Трибуны на соревнования по теннису, 13 июня. Фото: Максим Шипенков / EPA / Scanpix



В будущее без спорта

Российские спортсмены в оценке Игр разошлись.

«Соревнования на высшем уровне, я выступал и на первенстве Европы, и на чемпионатах Европы. Ничем не уступают Игры БРИКС значительным, большим соревнованиям. Мне все очень нравится», — хвалил организацию Игр тяжелоатлет Олег Мусохранов. «Игры БРИКС являются крупными международными соревнованиями, поэтому победить здесь очень почетно», — говорила трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко.

А вот гимнаст Даниел Маринов заявил, что ожидал более сильной конкуренции. «Пока что, к сожалению, основная борьба все-таки шла между россиянами, между нашими спортсменами. Из других стран я не особо даже и смотрел, кто и как соревнуется», — говорил Маринов.

По мнению некоторых спортсменов, сравнения с Олимпиадой Игры БРИКС не выдерживают. «Я надеюсь, никто даже и не говорил, что это то же самое. Поэтому, разумеется, полный бред сравнивать их. Эмоции от Игр БРИКС как от большого старта? Нет вообще», — говорила бегунья, девятикратная чемпионка России Кристина Макаренко.

Однако для большинства российских спортсменов участие в Олимпиаде сейчас невозможно. На участие в соревнованиях, которые пройдут в Париже в июле, россияне получили 49 лицензий, однако до соревнований пока допустили только 14 российских спортсменов.

Читать еще Пластмассовый мир внутри Ученые находят все больше микропластика в человеческом организме. Частички обнаружили в мужских яичках и сперме

Некоторым спортсменам отказали из-за высказываний, которые в МОК сочли поддержкой войны в Украине. Других не отпустили выступать под нейтральным флагом российские спортивные федерации.

Так, команда по борьбе лишилась трех главных звезд — двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, олимпийских чемпионов Заура Угуева и Заурбека Сидакова, возможно, из-за их участия в Z-концерте в Лужниках в 2022 году (однако публично причину недопуска не назвали). Из-за отстранения лидеров федерация борьбы взяла паузу и решает сейчас, отправлять ли оставшихся 10 спортсменов в Париж. Сборная по тхэквондо в полном составе не получила олимпийских лицензий — возможная причина в том, что спортсмены представляют общество ЦСКА (по правилам МОК, российским спортсменам запрещено быть аффилированными с силовыми структурами).

Для тех, кто не сможет поехать на Олимпиаду, главным большим турниром должны были стать Игры дружбы, планировавшиеся в сентябре этого года. На соревнования в Москве и Екатеринбурге планировали потратить более восьми миллиардов рублей и позвать спортсменов из более чем 100 стран, чтобы создать конкурентный аналог Олимпиады в России. На Играх дружбы обещали и призовые, сравнимые с олимпийскими.

Однако Игры дружбы решили перенести на 2025 год, и теперь спортсмены не скрывают своего разочарования.

«Конечно, всем хотелось выступить на Играх дружбы, потому что было принято решение на Игры БРИКС в Казани от плавания отправить юниоров. Получилось бы, что юниоры съездили на одни международные Игры, а основная сборная — на другие, — говорил двукратный олимпийский призер в плавании Климент Колесников. — А по итогу получается неувязочка — нас немного обделили».