В феврале 2022 года компания Philip Morris опросила около 45 тысяч взрослых из 22 стран и выяснила, что электронные сигареты регулярно использовали 5% из них, а системы нагревания табака — 4%. Многие считают, что вейпы безопаснее, чем обычные сигареты. «Холод» разбирается, так ли это — и что говорят об этом ученые.

Вред электронных сигарет — это миф?

Сигареты действуют на организм разрушительно: вызывают болезни сердца, зубов и десен, сахарный диабет второго типа, рак легких, горла, ротовой полости и другие онкологические заболевания. Все эти негативные эффекты связаны даже не с никотином, а с вспомогательными веществами, содержащимися в сигаретах и выделяющимися при горении: смолами, угарным газом и прочими отравляющими компонентами.

Специалисты в области здравоохранения пока не могут оценить долгосрочные последствия вейпинга и использования систем нагревания табака: эти девайсы появились на рынке недавно, а заболевания, связанные с курением, могут развиваться медленно. Кроме того, многие исследования финансируют производители этих устройств, поэтому данные могут быть ненадежны. Пока невозможно выяснить, могут ли у курильщиков возникнуть какие-то заболевания через 20-30 лет постоянного использования электронных сигарет.

Однако уже сейчас есть исследования, которые показывают, что альтернативные формы курения все-таки негативно влияют на здоровье. Сравнивать их с сигаретами пока что сложно: по предварительным оценкам, уровень токсичности для организма у электронных девайсов ниже, но для подтверждения этой информации необходимо больше данных.

ВОЗ и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) напоминают, что любые способы употребления табака губительны — не существует безопасных форм курения.

Постойте, айкос тоже опасен?

Системы нагревания табака (СНТ) — IQOS, Glo и другие — нагревают табак в стике примерно до температуры тления обычной сигареты, от 200 до 350°C. Этого достаточно, чтобы выделился никотин в количестве, сравнимом с традиционной сигаретой.

Но несмотря на то, что горения не происходит, токсичные вещества — компоненты аэрозоля, полученного из табака, — все равно образуются. Это подтверждает даже исследование, проведенное компанией Philip Morris (производителем IQOS). По мнению авторов обзора, опубликованного в Американском журнале физиологии, то, что при нагревании табака выделяются соединения, характерные для сигаретного дыма, может означать, что уровень токсичности СНТ может быть таким же, как у сигарет.

Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с одной стороны, отмечают, что количество вредных компонентов в аэрозоле, образующемся при нагревании стиков, ниже, чем в табачном дыме. Однако стики содержат токсиканты, которых нет в сигаретах, и они тоже могут быть вредными для здоровья.

Риск развития болезней — стандартных спутников табачной зависимости — хронического бронхита, хронической обструктивной болезни легких, патологий сердца, рака легких и т. д. — при использовании СНТ оценить пока сложно. Исследователи расходятся во мнениях: с одной стороны, в обзоре Европейского респираторного общества приводят данные о том, что у людей, перешедших на устройства для нагревания табака с обычных сигарет, не улучшилась функция легких и не снизилось воспаление легочной ткани. С другой стороны, авторы статьи из Международного журнала исследований окружающей среды и здравоохранения пишут, что потенциальные риски развития разных хронических заболеваний при использовании СНТ ниже, чем при традиционном курении. А по информации Американского журнала физиологии, девайсы для нагревания табака, как и сигареты, вызывают серьезные нарушения в дыхательной и сердечно-сосудистой системе.

И CDC, и ВОЗ подчеркивают, что доказательств более низкой токсичности систем для нагревания табака по сравнению с сигаретами недостаточно. Зависимость от электронных девайсов развивается так же быстро, потому что при обоих способах курения в организм поступает никотин.

То есть курить вредно в любом случае?

Электронные испарители — это устройства, которые генерируют аэрозоль из жидкости, содержащей пропиленгликоль, разные ароматические добавки и иногда никотин. Испарители, в отличие от систем нагревания, не содержат табак: никотин обычно присутствует в жидкости в чистом виде.

Некоторые производители этих устройств заявляют, что вейпинг безопаснее, чем курение, так как продуктов нагревания и горения табака в паре нет. Однако имеющиеся данные пока не позволяют утверждать, что электронные сигареты действительно наносят меньше вреда, чем обычные: как уже было сказано, никотин вызывает зависимость при любом способе его употребления. Продукты нагревания пропиленгликоля оседают в легких и вызывают воспаление, могут попадать в аэрозоль при нагревании. CDC сообщает, что компоненты этого аэрозоля могут провоцировать рак и заболевания легких.

В 2019–2020 годах в США активно заговорили о «болезни вейперов» — заболевании легких, вызванном курением электронных испарителей. На февраль 2020 года, по данным CDC, было зафиксировано более чем 2800 госпитализаций и 68 смертей, связанных с этим заболеванием. Причина болезни пока неизвестна, но поражение легких связывают с ацетатом витамина Е — веществом, которое содержится в некоторых жидкостях для вейпов.

То есть вейпы не помогут мне бросить курить?

ВОЗ и CDC подчеркивают, что никаких доказательств эффективности электронных сигарет и систем нагревания табака в качестве заместительной терапии для курильщиков нет. Пока ни в одном исследовании нет данных о том, что альтернативные способы курения могут заменить традиционные приспособления для отказа от курения — пластыри, спреи и тому подобные.

Кроме того, пытаясь отказаться от курения с помощью электронных устройств, многие начинают использовать их одновременно с обычными сигаретами. Эта комбинация способов курения ускоряет развитие зависимости.