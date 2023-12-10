Абьюзивное побратимство

После вторжения России в Украину многие западные города разорвали побратимские связи с российскими. Теперь регионы вынуждены искать новых «братьев»: в Китае, Индии, Африке и даже на оккупированных территориях. Самый яркий пример — побратимство Петербурга и разрушенного Мариуполя в самый разгар войны. Но что вообще значит этот «братский» статус муниципалитетов? Откуда пошла эта традиция и наблюдаем ли мы сейчас ее конец? По просьбе «Холода» на эти вопросы отвечает краевед Алексей Шишкин.

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В марте 2022 года на фоне российского вторжения в Украину новостные ленты запестрели сообщениями о том, что тот или иной зарубежный город в знак протеста разрывает побратимские связи с прежними российскими партнерами. Мельбурн ‎порвал‎ с Петербургом, британский Донкастер — с Озерском в Челябинской области. Даже отношения Ковентри и Волгограда, с которых в 1944 году началась вся система побратимства, по инициативе британской стороны были поставлены на паузу. Украинские муниципалитеты, конечно же, объявили о разрыве всех братских связей со всеми городами России и Беларуси.

Весна 2022 года стала пиком разрушения побратимских отношений между европейскими и российскими городами. Но начался этот процесс гораздо раньше. Например, многие итальянские общины рассорились с российскими после принятия в России гомофобных законов в начале 2010-х годов. Прага прекратила сотрудничество с Москвй и Петербургом в 2014 году — после аннексии Крыма.

Эстонская Нарва в марте 2015 года получила из города-побратима Донецка, где власть уже захватили поддержанные Россией сепаратисты самопровозглашенной ДНР, запрос о предоставлении гуманитарной помощи. После пары недель размышлений мэрия крупнейшего русскоязычного города Эстонии заявила, что побратимские связи, установленные в 1996 году с украинским Донецком, остаются в силе ровно до тех пор, пока город находится под контролем Украины. Добавив, впрочем, что помощь городу могут предоставить частные лица и организации.

Побратимство городов — хрупкая конструкция для многих стран мира. Города Японии и муниципалитеты США и Китая ссорились из-за разных оценок событий эпохи Второй Мировой. Побратимство нидерландского Ньювегейна и польского города Пулавы не пережило провозглашение последнего «‎зоной, свободной от ЛГБТ»‎. В марте 2022 года Барселона приостановила побратимское партнерство с Тель-Авивом, сославшись на «‎израильский апартеид»‎. При этом город остается побратимом с палестинской Газой. А вот партнерские отношения с Петербургом были заморожены в 2022 году.

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В 1944 году были установлены побратимские связи между уже упоминавшимся выше Ковентри и Сталинградом. Это были важные города стран антигитлеровской коалиции: оба были серьезно разрушены во время войны. Принято считать, что с них и началась нынешняя система побратимств, хотя разного рода формальные партнерские отношения между городами Европы существовали с начала ХХ века.

После окончания Второй мировой войны и с началом войны холодной смысл городских партнерств изменился. Если Ковентри и Сталинград объединяла общность судьбы, то теперь побратимство стало символом окончания былых конфликтов.

Семейственность между городами СССР и ГДР должна была смягчить настороженность между советскими и немецкими гражданами, сохранявшуюся после войны. Тем же целям служили партнерства между городами СССР и США. Контакты между муниципалитетами определялись как инструмент «‎парадипломатии»‎ — дублирующей низовой системы отношений, позволявшей сохранять контакты даже на фоне разлада между центральными правительствами. К примеру, еще до падения Берлинской стены именно побратимский обмен между городами в ФРГ и ГДР помогал не терять связь между разделенными частями Германии.

Основными направлениями побратимского сотрудничества на протяжении десятилетий были культурный и спортивный обмен, взаимные визиты делегаций, а в критических ситуациях — представление гуманитарной и технологической помощи. Например, американские города-побратимы в 1990–2000-х годах участвовали в модернизации медицинских учреждений в России.

По данным газеты Washington Post, по состоянию на 2023 год около 60 американских городов по-прежнему сохраняют формальные побратимские отношения с российскими муниципалитетами. Однако в большинстве случаев речь не идет о реальном сотрудничестве. Фактически большинство связей заморожено, пусть даже и без официальных заявлений об этом. Связано это не только с давлением общественного мнения, но и с формальными сложностями. Разрыв транспортных связей, дополнительные визовые ограничения, трудности при проведении даже небольших международных платежей — все это затрудняет привычные форматы взаимодействия.

По сути, единственным вариантом сотрудничества остаются небольшие виртуальные онлайн-встречи. Такие проводят, например, представители городов Кентербери и американского Блумингтон-Нормала с многолетними партнерами из российского Владимира. По словам представителей муниципалитетов, на сессиях в зуме они говорят про архитектуру и культуру, но не про войну. Но даже такое общение — скорее исключение, чем правило.

Фактически система побратимских связей вернулась к своей первичной форме, когда муниципалитеты следовали в фарватере своих правительств и общественного мейнстрима. Теперь это вновь «‎побратимство по лагерям»‎. Скажем, власти все того же Ковентри, порвав с Волгоградом, планировали побрататься с Мариуполем, но, естественно, передумали после того, как его оккупировала Россия.

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Сегодня побратимские города объединены в международную организацию UCLG — United Cities and Local Governments. Как ни странно, Россия до сих пор играет в ней одну из ведущих ролей. В 2022 году, уже в разгар полномасштабного российского вторжения в Украину, мэр Казани Ильсур Метшин и другие представители муниципалитетов РФ посетили конгресс саммит UCLG в Южной Корее. Метшин продолжает продолжает занимать там пост председателя секции «UCLG-Евразия».

Уже летом 2023 года он отправил на Брюссельский городской саммит в Бельгии двух казанских чиновников, которые даже получили возмещение расходов за счет принимающей стороны. Приглашение российских (а также иранских) представителей, впрочем, вызвало большой скандал, после которого глава брюссельского министерства иностранных дел вынужден был подать в отставку.

Idel.Реалии выпустило расследование про лоббистские усилия Метшина в UCLG, из которого следует, что саммиты местного самоуправления стали для татарского чиновника возможностью продвигать интересы России под благовидным предлогом. Эффективны ли такие усилия? Большой вопрос.

Побратимские отношения сегодня значат как никогда мало, а политический разрыв между муниципалитетами России и западных стран настолько велик, что любые встречи представителей городов едва ли могут помочь в воплощении российских целей вроде снижения объемов помощи Украине или смягчения санкционного режима. Зато с их помощью можно, как это делает тот же Метшин, хотя бы отчасти сохранить индивидуальный статус «‎рукопожатного»‎ участника международной политики и легальный доступ к «недружественным»‎ странам, а заодно попробовать продвинуть важные лично для руководителя конкретного города проекты.

Не случайно на том же саммите UCLG в Южной Корее в 2022 мэр Казани ничего не говорил о «‎слоне в комнате»‎ — российской войне в Украине. Зато он активно завлекал коллег на киберспортивный турнир «‎Игры будущего»‎ в Казани, запланированный на 2024 год. Наверное, это тот случай, когда средства соответствуют цели. Встречи представителей побратимских городов не могут вывести РФ из международной изоляции. Зато через них вполне можно завлечь отдельных, и без того потенциально лояльных или хотя бы нейтральных гостей на конкретное событие. Другой вопрос, нужна ли вообще сегодня такая вот старомодная и явно трещащая по многим швам система международной коммуникации.

Символ этого кризиса — побратимство Петербурга и оккупированного Мариуполя. Договор о нем был подписан Смольным и назначенным «мэром» от ДНР всего через 11 дней после того, как последние украинские военные покинули территорию комбината «Азовсталь», завершив битву за город. Лежащий в руинах Мариуполь, лишившийся своих погибших и бежавших жителей, торжественно и принудительно «побратали» со вторым крупнейшим городом государства-захватчика. Если это и семейные отношения — то отношения абьюзивные. Со всеми признаками домашнего насилия.

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