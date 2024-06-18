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Генпрокуратура призвала усложнить регионам убийство бездомных животных

19:32 • 18.06.2024

Генеральная прокуратура считает противоречащими Конституции некоторые положения федерального закона об обращении с животными. Об этом на заседании Конституционного суда заявил представитель генерального прокурора в КС Вячеслав Росинский, передает РБК. 

По словам Росинского, неконституционными должны быть признаны несколько положений, которые дают региональным властям право самостоятельно решать, что делать с бездомными животными. Речь идет о частях 1, 2, 5 и 7 статьи 18 ФЗ «Об ответственном обращении с животными». В них перечислены правила обращения с животными с примечанием: «если иное не установлено законодательными актами субъектов Российской Федерации».  

Таким образом в этих четырех частях закона «провозглашается приоритет законодательства субъекта над федеральным законом», сказал Росинский. На практике это позволяет регионам обходить федеральный закон. 

Он привел в пример то, как именно в республике Бурятия принимаются решения об убийстве бездомных животных. По словам Росинского, статья 16 ФЗ позволяет умерщвлять животных только если они испытывают непереносимые физические страдания. Это должны подтвердить ветеринары. Однако в Бурятии животных могут убить по другим критериям, например, если они ведут себя агрессивно при отлове, не едят корм после отлова, лают и направляются к источнику резкого звука, а также пытаются вырваться из вольера. 

«То есть, по сути, основаниями для умерщвления являются естественные поведенческие реакции», — сказал Росинский. 

Кроме того, по его словам, в Бурятии степень опасности бездомного животного для человека устанавливают специалисты пунктов временного содержания животных, а не ветеринары. Представитель генпрокуратуры призвал избавиться от существующих в законе противоречий.

Летом прошлого года в России были приняты поправки к закону «Об ответственном обращении с животными». После этого в некоторых российских регионах, включая Астраханскую и Магаданскую области, Бурятию, Алтай и Чукотку, приняли местные законы, позволяющие убивать бездомных животных.

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