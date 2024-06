Вечный студент

Американец Бенджамин Болджер учится последние 30 лет. У него 16 дипломов, в разное время он изучал международные отношения, публицистику, архитектуру, социологию и поэзию Роберта Фроста. Прямо сейчас Болджер работает над магистерской диссертацией по драматургии (Writing for Performance). Журналисты The New York Times поговорили с Болджером, чтобы ответить на вопрос, зачем он столько учится.

В третьем классе учителя Болджера сказали, что он не сможет закончить среднюю школу: мальчик не умел читать из-за дислексии (особенность работы мозга, из-за которой человеку сложно обучаться чтению и письму. Дислексия не лечится, но существуют методики, которые помогают людям с этим диагнозом адаптироваться к обучению). Тогда его мама Лоретт, в прошлом школьная учительница, решила перевести его на домашнее обучение.

Они стали вместе посещать музеи, брали уроки рисования в Академии искусств, ездили в Музей авиации и космонавтики в Вашингтоне.

Когда родители развелись, Бенджамин вместе с матерью перебрались жить на ферму его деда. Лоретт не работала и уделяла почти все время образованию сына. Семья жила на ее пенсию. Днем они занимались в музеях и библиотеках, а по вечерам Лоретт читала Бенджамину эпосы вроде «Войны и мира» или новелл по вселенной «Звездных войн».

Часто они проводили время в Мичиганском государственном университете — днем учились в библиотеке, а вечерами смотрели студенческие выступления и бесплатно ужинали на кампусе, если была возможность. Иногда, чтобы не ехать два часа обратно домой, Бенджамин с Лоретт ночевали в ее пикапе, а на следующий день повторяли все то же самое. «Университет казался мне домом», — вспоминает Бенджамин.

В те времена он носил одежду из секонд-хенда и у него был только один друг его возраста. Но он чувствовал, что его ждет «грандиозное приключение». В 11 лет он начал посещать занятия в местном колледже, но все еще не мог читать. Дома мать зачитывала ему задания, а он диктовал ей свои ответы.

Учиться, учиться и учиться

Еще в 1978 году, когда Болджеру было два года, он ехал с родителями на машине в городе Дюран, штате Мичиган, когда в них врезался пьяный водитель. Бенджамин не пострадал, но его родители получили серьезные травмы. По словам Болджера, эта авария определила его академические интересы: он с детства хотел стать архитектором, но в конце концов решил изучать политику и социологию, чтобы улучшить общество.

«Пьяный водитель, который чуть не уничтожил мою семью, был рецидивистом. Мягкие законы, плохое обеспечение правопорядка и неэффективная правоохранительная система не смогли предотвратить катастрофу, которой можно было избежать», — пишет он на своем сайте.

В 16 лет Болджер поступил в Мичиганский университет, чтобы изучать социологию. Так как он все еще не мог читать сам, ему пришлось жить вместе с матерью — по вечерам она читала ему вслух задания и учебные пособия. В 19 лет он закончил университет с самым высоким средним баллом из возможных — 4,0.

Отучившись на социолога, Болджер решил поступить на юридический факультет, сдал экзамены и прошел в самые престижные вузы: Гарвард, Стэнфорд и Йель. Он выбрал Йельскую школу права.

Однако в этот раз учеба давалась ему нелегко. Болджер не справлялся: материалов для изучения было слишком много, поэтому чтения вслух было недостаточно. Начались и проблемы с однокурсниками, которые считали Болджера высокомерным. Уже на первом семестре он бросил учебу.

После неудачи с Йельской школой права, Болджер обратился в ассоциации, которые помогают людям с трудностями в обучении. Среди них был Мичиганский институт дислексии, где его научили справляться со своей особенностью.

В 1996 году он переехал в Великобританию, чтобы закончить магистратуру по социологии в Оксфорде. Потом он поступил в Кембридж, где получил степень магистра социологии и политологии. За это время Болджер научился читать, но мать переехала вместе с ним и все еще ему помогала.

После трех лет жизни в Британии, Болджер вернулся в США. Там он поступил в Стэнфорд в Калифорнии, чтобы получить степень магистра в области междисциплинарного образования, которое включала курсы юридического факультета, Высшей школы бизнеса и Школы гуманитарных и естественных наук. Затем он переехал в Нью-Йорк, где в Колумбийском университете получил сразу две магистерских степени — по политике в области образования и по девелопменту. Летом он нашел время для получения еще и степени магистра гуманитарных наук в Дартмуте. По его словам, в тот период он спал по четыре часа в сутки.

Со временем дипломов стало еще больше: он окончил магистратуру по дизайну в Гарварде, магистратуру по международным отношениям в Брауне, магистратуру по дисциплине «Мирное сосуществование и конфликты» в Брандейсе, магистратуру по позитивной психологии, а в 2007 году получил ученую степень в сфере дизайна со специализацией в области городского планирования в Гарварде.

Из последних — Болджер получил сразу три магистерских степени: по сценарному мастерству и изящным искусствам, одно из которых в области творческого письма, а другое — в области документальной литературы. По его словам, это помогло ему научиться писать «убедительно» и захватывающе».

На вопрос журналистов, зачем Болджеру все его дипломы, он отвечает: «Я люблю учиться».

Достичь неба

Бенджамин Болджер успевал не только учиться: после 2007 года, когда ему исполнился 31 год, он работал приглашенным профессором в более чем 10 колледжах. При этом он никогда не стремился получить постоянную позицию и просто зарабатывал, чтобы денег хватало на продолжение обучения.

Получив ученую степень в 2007 году, Болджер стал работать штатным консультантом по поступлению в колледжи. «Ни один другой консультант не имеет такого успеха, как доктор Болджер», — написано на его сайте. Он уверяет, что разработал свой тренерский стиль, который сравнивает с подходом мистера Мияги (мастер боевых искусств, главный герой фильма The Karate Kid) и мастера Йоды.

Четыре года работы с Болджером стоят от 100 тысяч долларов, и у него множество клиентов.

По словам Болджера, его бизнес позволяет ему общаться с самыми богатыми людьми Америки. Помимо квартиры на Мемориал-драйв в Кембридже он владеет домом в Вирджинии и семейной фермой в Мичигане. В 2016 году он пожертвовал более 50 тысяч долларов на президентскую кампанию Хиллари Клинтон. Он признается, что любит общаться со знаменитостями.

Болджер работает с 25 учениками, а также обучает на дому свою девятилетнюю дочь Бенджамину. Он планирует ее образование по образцу собственного: они проводят много времени, посещая разные музеи Америки, однако Болджер старается быть менее требовательным, чем его мать, чтобы помочь развитию эмоционального интеллекта дочери.

Сыну Болджера всего четыре года, но он уже тоже учится на дому. Пока Болджер занимается гуманитарным образованием детей, его жена Анил обучает их математике и китайскому языку.

В Соединенных Штатах есть только один человек с большим количеством дипломов, чем у Болджера, — Майкл Николсон, который в разное время изучал школьную психологию, библиотечное дело, домашнюю экономику, санитарное просвещение, правоприменение и уголовное судопроизводство. Он получил 30 дипломов, потому что не знал, кем хочет стать.

«Я бы хотелось добраться до отметки в 33 или 34 диплома. Когда я этого добьюсь, то буду считать, что наконец покончил с базовым образованием. А потом, если все еще буду жив, мне бы хотелось заняться изучением того, что мне нравится», — рассказывал Николсон в интервью в 2012 году.

У Николсона 30 дипломов, а у Болджера — 16. Но поскольку Болджеру всего 48 лет, а Николсону 83, Болджер может обогнать его.

«Я считаю, что люди подобны деревьям, — говорит Болджер. — Надеюсь, я секвойя. Я хочу расти как можно дольше и достичь неба».