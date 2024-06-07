Власти Кубы заявили о прибытии российских военных кораблей на следующей неделе

Власти Кубы объявили, что российская атомная подводная лодка без ядерного оружия прибудет в Гавану на следующей неделе. Об этом пишет The Guardian.

Атомная подводная лодка «Казань» и три других российских военных корабля, в том числе ракетный фрегат «Адмирал Горшков», нефтяной танкер и спасательный буксир будут находиться в кубинской столице с 12 по 17 июня.

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Визит российских кораблей на Кубу совпадет с посещением президентом США Джо Байденом саммита лидеров G7 в Италии.

Россия планирует отправить боевые корабли в Карибский регион в рамках военно-морских учений. Штаты об учениях не уведомили. Помимо захода в порты Кубы, возможно, будут и остановки в Венесуэле, сообщил Reuters высокопоставленный американский чиновник. По его словам, США не рассматривают будущие учения как угрозу, однако Военно-морские силы будут за ними следить.

СМИ пишут, что российский флот активизировался из-за поддержки Украины Вашингтоном. «Речь идет о том, чтобы Россия показала, что у нее все еще есть определенный уровень глобальной мощи», — сказал чиновник. Ранее Россия из-за украинских ударов потеряла несколько кораблей.

Reuters также отмечает, что за летними учениями могут последовать более глобальные учения осенью.

Минобороны России в мае объявило о начале учений с отработкой применения тактического ядерного оружия. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков связал их с заявлениями западных политиков о готовности отправить войска в Украину.

Так, президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о возможной отправке французских войск в Украину. 6 июня он заявил, что французские инструкторы обучат 4,5 тысячи украинских военных. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон говорил, что Украина может использовать поставленное Великобританией оружие, чтобы атаковать российские объекты. Politico писало, что президент США Джо Байден тоже тайно разрешил использовать американское оружие для атаки объектов в России, но с целью защиты Харькова.

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