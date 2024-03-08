Макрон назвал условия ввода войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон описал сценарии, при которых возможен ввод в Украину французских войск. Он сделал это на встрече с руководством политических партий страны. Об этом газете L'Independant рассказал присутствовавший на встрече депутат парламента Франции от Коммунистической партии Фабьен Руссель.

По его словам, Макрон сказал, что «инициировать вмешательство» Франции в конфликт может прорыв российскими войсками фронта «в сторону Одессы или Киева».

Макрон также еще раз заявил о безоговорочной поддержке Украины «без ограничений и красных линий». Об этом изданию рассказал принимавший участие во встрече Глава крайне правой партии «Национальное объединение» Джордан Барделла. В свою очередь, координатор партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар прокомментировал встречу с Макроном так: «Я приехал обеспокоенным и уехал еще более обеспокоенным».

По мнению Русселя, Макрон готовит общественное мнение к вмешательству Франции в военный конфликт в Украине.

Ранее Макрон уже допустил отправку в Украину западных войск для борьбы с российской агрессией. «Сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск, но исключать ничего нельзя. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Мы убеждены, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе», — сказал он, выступая по итогам саммита европейских лидеров в Париже 27 февраля.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправку сухопутного контингента в Украину. «Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы занимаемся этим с 2014 года и активизировали свою деятельность после полномасштабного вторжения. Но планов по размещению сухопутных войск НАТО в Украине нет», — сказал он.

В свою очередь, министр обороны Франции Себастьян Лекорню сказал, что «вопрос об отправке сухопутных войск в Украину не стоит на повестке дня». В то же время глава Бундесвера Борис Писториус, напротив, сообщил, что отправка западных военных в Украину обсуждается, при этом он оговорился, что «здесь проходит решающая черта», которую Германия не намерена переступать.

В Кремле назвали заявления Макрона «несоответствующими интересам французов». «Господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране, и он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в этой войне. С нашей точки зрения, это ни в коей мере не соответствует интересам французов», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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