Макрон заявил о планах Франции обучить 4,5 тысячи украинских военных

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французские инструкторы проведут обучение 4,5 тысячи украинских военных. Об этом сообщает TF1.

«Мы предлагаем подготовить 4,5 тысячи украинских солдат, вооружить их, обучить, обеспечить их боеприпасами, оружием, которое позволит им защищать свою землю», — заявил французский президент. Он отметил, что Россия не должна воспринять отправку французских военных инструкторов в Украину как эскалацию войны. «Отправляться обучать кого-то в западной зоне, которая является свободной, не является агрессией по отношению к России», — сказал Макрон.

Читать еще Российское наступление под Харьковом захлебнулось Украина смогла извлечь из него выгоду — получила разрешение бить западным оружием по территории России

Кроме того, Франция передаст Украине истребители «Мираж 2000-5». Подробности Макрон пообещал сообщить 7 июня. Он заявил, что истребители Киев может использовать в том числе для ударов по российским объектам, с которых Россия атакует Украину. При этом Макрон подчеркнул, что Франция выступает против эскалации конфликта и не воюет «против России и ее народа».

Макрон впервые заявил о возможной отправке французских войск в Украину в конце февраля. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — заявил он. Позже он уточнил свои заявления, сказав «не исключать чего-то — это не значит что-то делать».

Однако в мае Макрон также говорил об отправке войск в Украину. В качестве условий он назвал просьбу украинских властей и прорыв Россией фронта. В конце мая источники Reuters утверждали, что Франция анонсирует отправку инструкторов в Украину в скором времени.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков так прокомментировал отправку инструкторов в Украину: «Дело в том, что у любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов [от ударов по ним], неважно, они французские или не французские».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.