США ввели визовые санкции против Грузии

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время ежедневного брифинга заявил о введении визовых запретов против депутатов грузинского парламента и чиновников, причастных к принятию закона «об иностранном влиянии». Об этом сообщает РБК.

По словам Миллера, это первый пакет санкций, которые ввели в отношении представителей правящей партии «Грузинская мечта», парламентариев и сотрудников правоохранительных органов. Чиновник отметил, что ограничения коснутся также членов семей попавших в санкционный список.

Представитель Госдепа утверждает, что санкции носят предупредительный характер. Американское правительство, по его словам, надеется, что Грузия пересмотрит свои действия и вернется к «заявленным демократическим и евроатлантическим устремлениям». В противном случае Миллер пообещал, что США примут дополнительные меры.

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О том, что США пересмотрят дипломатические отношения с Грузией и введут визовые ограничения из-за принятого парламентом закона «об иностранном влиянии», в конце мая этого года сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что закон нарушает права человека и препятствует работе независимых СМИ.

Закон «об иностранном влиянии», который называют «российским законом», был принят парламентом Грузии в третьем чтении 14 мая. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила на него вето, однако парламентариям удалось его преодолеть. 1 июня неизвестные также напали на офис оппозиционной партии, созданной Михаилом Саакашвили.

После принятия закона визовые ограничения в отношении Грузии предложили ввести несколько европейских стран. Тогда сотрудники неправительственных грузинских организаций отметили, что санкции должны повлиять на тех, кто принимал закон, а не на обычных граждан.

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