США пересмотрят отношения с Грузией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении визовых ограничений в ответ на принятие в Грузии закона «об иностранном влиянии». Об этом сообщается на сайте правительства США.

Как отмечается в пресс-релизе, ограничения будут применяться к «ответственным за подрыв демократии в Грузии или соучаствующим в подрыве демократии в Грузии», а также к ближайшим членам их семей. Подробностей о том, кого именно власти США планируют включить в этот список, Блинкен не сообщил.

В своем заявлении госсекретарь отметил, что правящая партия «Грузинская мечта» разработала и приняла закон об «иностранном влиянии», который будет «подавлять реализацию свободы объединений и выражения мнений, стигматизировать организации, которые служат гражданам Грузии, и препятствовать независимым средствам массовой информации, работающим на благо грузин».

Блинкен подчеркнул, что грузинское правительство развернуло «кампанию запугивания» и применило насилие «для подавления мирного инакомыслия». Госсекретарь считает, что эти действия противоречат закрепленной в грузинской конституции цели евроатлантической интеграции.

Кроме того, Блинкен заявил, что он начинает обзор двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией. «Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят законопроект и предпримут шаги для продвижения вперед в реализации демократических и евроатлантических устремлений своей страны. Пересматривая отношения между нашими двумя странами, мы будем принимать во внимание действия Грузии при принятии собственных решений», — добавил госсекретарь.

Закон «об иностранном влиянии», который называют российским из-за сходства с законом об «иноагентах», был принят грузинским парламентом в третьем чтении 14 мая. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, однако правительство планирует его преодолеть.

В ответ на принятие закона некоторые страны ЕС предложили отменить безвизовый режим для граждан Грузии. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе связал критику закона с давлением «партии глобальной войны» и желанием открыть «второй фронт».

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