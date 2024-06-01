В Грузии напали на офис партии Саакашвили

В ночь на 1 июня около ста неизвестных попытались ворваться в офис «Единого национального движения» — крупнейшей оппозиционной партии Грузии. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Как отмечает издание, неизвестные были одеты в черное, у них были маски и дубинки. В пресс-службе партии нападавших назвали «тиранами российского режима Иванишвили» — основателя правящей партии «Грузинская мечта». Там отметили, что нападение длилось около получаса. В результате было разбито окно, поврежден фасад офиса и оборудование.

Председатель парламента, депутат Леван Хабеишвили, который в момент нападения находился в офисе, рассказал, что после атаки неизвестные уехали на нескольких десятках машин, которые они оставили неподалеку. Он также утверждает, что нападение было организовано «Грузинской мечтой» и в нем якобы участвовали сотрудники МВД.

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Хабеишвили связывает нападение с массовыми акциями протеста в связи с принятием грузинским парламентом закона «об иностранном влиянии», которые многие называют «российским законом» из-за сходства с законом об «иноагентах». Депутат отметил, что полиция приехала на место происшествия только через час, хотя ближайший участок находится в одном–двух километрах.

«Радио Свобода» отмечает, что представители «Грузинской мечты» произошедшее не комментировали. Издание отмечает, что полиция Грузии начала расследование в рамках дела по статье о повреждении или уничтожении имущества. О задержанных в ходе следствия также не сообщалось.

Партия «Единое национальное движение» была основана в 2001 году третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Представители партии резко критикуют принятый парламентом закон «об иностранном влиянии».

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