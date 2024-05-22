Европейские страны предложили отменить безвизовый режим для Грузии

Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция призвали ввести санкции против Грузии, в том числе отменить безвизовый режим при въезде в Евросоюз для граждан страны в ответ на принятие закона «об иностранном влиянии». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

По словам анонимных чиновников, европейские правительства рассматривают «различные меры давления на правительство Грузии». Помимо отмены безвизового режима, в страны-члены ЕС могут предложить ввести целевые санкции и заморозить финансовую поддержку.

Представители ЕС предупредили, что закон об «иностранных агентах», если он будет принят, станет серьезным препятствием для процесса вступления Грузии в Евросоюз и усилит обеспокоенность внутри страны тем, что Грузия все глубже погружается в сферу влияния России.

Financial Times отмечает, что ЕС будет медленно принимать решение, поскольку некоторые страны опасаются, что приостановка безвизового режима повлияет на обычных граждан. «Нужно быть осторожным, чтобы не нацелиться не на тех людей», — заявил неназванный европейский дипломат.

В свою очередь исполнительный директор тбилисской неправительственной организации (НПО) «Центр развития и демократии» Кетеван Чачава поддержала введение санкций против правительственных чиновников, но предостерегла от приостановки безвизового режима. «Грузины меньше всего заслуживают наказания. Отмена визовой либерализации была бы не только несправедливой, но и контрпродуктивной», — добавила Чачава.

Правящая партия «Грузинская мечта» пообещала завершить принятие закона в ближайшие недели и осудила международное давление после сообщений о том, что члены Конгресса США также призывают администрацию Байдена подготовить санкции.

«Некоторые американские политики и чиновники... используют язык шантажа в общении с Грузией», — заявили в «Грузинской мечте». Партия утверждает, что с 2020 года грузинские НПО якобы дважды пытались устроить революцию.

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