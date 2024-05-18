Президент Грузии наложила вето на закон об «иноагентах»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», который парламент страны принял в начале этой недели. Об этом она сообщила на брифинге, отрывок которого опубликовала в своем фейсбуке.

«Сегодня я наложила вето на „российский закон“, который противоречит нашей Конституции, европейским стандартам и представляет собой препятствие на нашем европейском пути <…> Этот закон должен быть отменен», — заявила Зурабишвили.

Несмотря на наложенное президентом вето, закон еще может вступить в силу. Согласно действующему в Грузии законодательству парламент может преодолеть президентское вето, если за это проголосует достаточное количество депутатов.

Так грузинские парламентарии уже преодолевали вето, наложенное президентом на закон о негласной следственной деятельности. Предполагается, что партия «Грузинская мечта», инициировавшая принятие закона об «иноагентах», сможет преодолеть вето и в этот раз.

В третьем чтении этот закон был одобрен грузинским парламентом 14 мая. Рассмотрение законопроекта проходило на фоне массовых акций протеста, переросших в столкновения демонстрантов с полицией. В начале мая сообщалось, что для разгона противников законопроекта силовики применяли не только слезоточивый газ и водометы, но и резиновые пули. В МВД Грузии тогда опровергли эти сообщения.

Критики грузинского закона называют его калькой с российского законодательства об «иноагентах», который Кремль активно применяет для борьбы с политической оппозицией и инакомыслием.

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