Радикальные исламисты могут совершить в США теракт, сравнимый по масштабам с нападением на «Крокус Сити Холл» в Москве в марте этого года. Об этом, выступая в американском Сенате, предупредил директор ФБР Кристофер Рей.

По его словам, в 2025 году бюджет ФБР может быть сокращен и это «не могло произойти в худшее время». Рей заявил, что угроза для Соединенных Штатов со стороны иностранных террористов «вышла совершенно на новый уровень» после 7 октября 2023 года, когда боевики палестинской группировки ХАМАС напали на Израиль.

«Все большее беспокойство вызывает возможность скоординированной атаки здесь, на родине, подобной атаке ИГИЛ-Хорасан (“Вилаят Хорасан”, афганское крыло “Исламского государства” — прим. “Холода”), которую мы наблюдали в российском концертном зале в марте», — подчеркнул Рей.

22 марта 2024 года вооруженные террористы напали на здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в Москве, где должен был пройти концерт рок-группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям из автоматического оружия, а затем подожгли здание.

В результате, по официальным данным, погибли 145 и пострадали еще более 550 человек. Потерпевшими по делу о теракте были признаны 1700 человек. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».

По обвинению в причастности к теракту были задержаны 20 человек, в том числе четверо граждан Таджикистана — Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода, которых следствие называет непосредственными исполнителями теракта.

После задержания в сети распространились кадры пыток задержанных. Одному из них силовики отрезали ухо, а другого пытали электрическим током.

Российские власти заявляли, что теракт был организован украинскими спецслужбами, которые якобы собирались помочь террористам скрыться после нападения. Позже Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что к теракту также причастны Великобритания и США.

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