В самолете Utair из-за жары погибла кошка

На борту самолета авиакомпании Utair погибла кошка Маруся. По данным канала «Осторожно, Москва», это произошло из-за плохо работающих кондиционеров.

Рейс UT783 вылетел из московского аэропорта Внуково в Анталью днем 1 июня. Кошку Марусю перевозили в салоне самолета, однако она умерла еще до приземления в Турции.

«Перелет кошки был полностью оформлен, справки все есть, все по регламенту. Во время посадки было уже душно, кондиционеры работали очень плохо, мы поставили кошку у прохода, на что бортпроводник сказал, что нужно в глубь ее запихнуть, мы же сказали, что ей итак душно, но в итоге послушались стюардессу», — рассказали владельцы животного.

По их словам, кошка начала паниковать, но бортпроводники не разрешили достать ее из переноски, ссылаясь на жалобы других пассажиров.

«Маруся умерла в муках в салоне самолета, не в багаже, а в салоне под сиденьем от нарушения температурного режима. На крик о помощи никто не помог нам, чтобы ее спасти. На многочисленные просьбы бортпроводники не отреагировал, им было все равно», — сказала владелица Маруси телеграм-каналу. Она также отметила, что из-за жары в салоне самолета у ее ребенка повысилась температура.

После приземления борта мертвое животное у семьи забрали сотрудники аэропорта Антальи. Владельцы Маруси написали жалобы в Utair.

В январе этого года проводница поезде РЖД Екатеринбург-Санкт-Петербург выбросила на 30-градусный мороз кота Твикса, который смог выбраться из переноски. Тогда животное искали сотни волонтеров, но спустя девять дней стало известно, что Твикс погиб от укусов собак и обморожения.

Проводницу сначала отстранили от работы, а позже против нее возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. После этого случая РЖД изменили правила перевозки животных, позволив пассажирам вносить в билеты своих питомцев.

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