После гибели кота Твикса РЖД позволили пассажирам вносить в билет питомцев

В мобильном приложении РЖД появилась новая опция, позволяющая пассажирам при оформлении билетов на поезда дальнего следования указывать данные перевозимого питомца. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление компании.

«При оформлении перевозки питомца теперь можно указать его вид, описание и кличку, чтобы проводник вагона был проинформирован о перевозке конкретного животного», — говорится в нем.

При этом в компании оговорились, что пока новый функционал доступен только в приложениях на платформе Android. В дальнейшем они должны появиться также в веб-приложении и на сайте РЖД. Сроки появления новой опции в приложении для iOS остаются неясными — в начале декабря 2023 года его удалили из App Store.

РЖД пообещала изменить правила перевозки домашних животных в январе 2024 года после резонансной гибели кота Твикса, легально ехавшего со своим хозяином в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. В какой-то момент кот выбрался из переноски и обнаружившая его проводница выбросила Твикса на улицу в 30-градусный мороз.

После того, как хозяин животного рассказал о случившемся в соцсетях, к поискам Твикса подключились сотни волонтеров. Спустя девять дней было обнаружено тело кота. По заключению ветеринаров, Твикс погиб от укусов собак и обморожения.

После этого выбросившая кота проводница была отстранена от работы, а спустя две недели стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.

В свою очередь, представители РЖД извинились за произошедшее и пообещали запретить своим проводникам высаживать животных из поездов дальнего следования.

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