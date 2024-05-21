Pussy in BIO

В последние месяцы в социальных сетях активизировались боты, которые предлагают перейти по ссылке, чтобы посмотреть эротический контент. Особенную популярность они получили в твиттере, где фраза «“киска” в описании» уже превратилась в мем. «Холод» рассказывает, почему ходить по ссылкам от таких ботов не стоит.

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Голыми фотографиями в твиттере никого не удивишь. Платформа уже несколько лет считается одной из самых секс-позитивных. Еще в 2021 году журналисты писали, что в социальной сети наступила «золотая эра порнографии». Пока конкуренты ужесточают правила, прячут женские соски и блокируют аккаунты создателей NSFW-контента (так коротко обозначают контент 18+), твиттер разрешает выкладывать нюдсы, эротические гифки и фрагменты порно-роликов.

Во многом поэтому твиттер уже несколько лет служит площадкой для продвижения секс-работниц: от порнозвезд до моделей, зарабатывающих на вебкаме. А в интернете существуют десятки инструкций, как раскрутить свой аккаунт, чтобы приводить подписчиков на свой онлифанс-профиль.

Не нов для твиттера и феномен порноботов. Пользователи платформы и раньше регулярно замечали странные лайки от незнакомых аккаунтов под серией своих твитов — профили также содержали сторонние ссылки на контент 18+. Но в этот раз ситуация на несколько месяцев вышла из-под контроля. Англоязычные пользователи начали замечать комментарий «M Y P U S S Y I N B I O» («киска» в описании) под каждым вторым популярным твитом.

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Как распознать порнобота

Встретить порнобота может каждый — достаточно открыть реплаи под любым популярным постом. Опознать их просто — под публикацией будут десятки сообщений с сексуальным подтекстом или призывом перейти по ссылке от аккаунтов с фотографиями девушек на аватарке. При переходе в аккаунт можно увидеть «завлекающее описание», ссылку на сторонний сайт и пустую ленту без твитов. А на вкладке с публикациями, которые понравились пользователю, можно увидеть несколько сотен случайных людей, которые не связаны тематически и которых аккаунт не фолловит.

А если последовать по ссылке — вам откроется сайт, предлагающий знакомства с «посетительницами, которые не хотят серьезных отношений и ищут быстрый секс без обязательств».

Борьба с порноботами

Тему ботов еще перед покупкой твиттера в 2022 году поднимал сам Илон Маск. Перед тем как заключить сделку, он писал, что платформа, по его данным, на 20% состоит из ботов, платить за которых он не готов. Маск обещал, что очистит платформу от них.

If our twitter bid succeeds, we will defeat the spam bots or die trying! — Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2022

В середине 2023 года в рамках борьбы с ботами твиттер ввел ограничения на количество публикаций, которые пользователь может просмотреть в день. Кроме того, Маск предложил сделать соцсеть платной для всех пользователей. Пока платный доступ для новых пользователей тестируется в некоторых регионах, и твиттер заявляет, что способ показывает свою эффективность в борьбе с ботами. При этом проблема в остальной соцсети становится только больше.

Тем временем сами боты эволюционируют на глазах. Чтобы пользователи не жаловались на их твиты, некоторые из них оставляют ребусы из эмодзи.

you need a high IQ to understand the latest pussy in bio accounts pic.twitter.com/O2mUwpWhbY — SLOPWORLD2024 (@exportablediz) May 3, 2024 Перевод: вам нужен высокий IQ чтобы понять последние публикации от pussy in bio аккаунтов

Порноботы определенно привлекают внимание — многим любопытно узнать, что же откроется по ссылке. К сожалению, часто в этой ситуации пользователь переходит на вредоносный сайт, рискуя подхватить вирусную программу или предоставить доступ к своим персональным данным.

Такие сайты часто предлагают разные коммерческие механики, которые могут заинтересовать аудиторию: оплата подписки на дейтинговый ресурс, доступ к контенту 18+ или онлайн-чату для виртуального секса. Цель кампании «PUSSY IN BIO» и ее аналогов — получение денег с пользователей, а также их персональных данных для включения в спам-рассылки разных типов.

В марте 2024 года New York Magazine выяснил, что за одной из порноботоферм стоит нидерландская компания Meteor Interactive, специализирующаяся на развлекательном онлайн-контенте. По данным BBC, принадлежащие Meteor Interactive сайты для виртуального секса симулируют реальное общение: с одной стороны экрана сидит живой человек, оплативший доступ к чату или adult-контенту, с другой — не «вебкам-модель», а сотрудник техподдержки.

Как фраза стала мемом

Если повторить что угодно достаточное количество раз, это обязательно станет смешным. Насмотревшись на P U S S Y I N B I O в реплаях, пользователи стали шутить об этом и в своих твитах и фраза превратилась в мем.

It’s cool how you could tweet something like “my family was killed last night in a home invasion” and there would still be a bot replying ░M░Y░ ░P░U░S░S░Y░ ░I░N░ ░B░I░O░ — ava 🇵🇸 (@westcoastwinter) January 24, 2024 Перевод: «Напиши хоть “мою семью убили прошлой ночью…”, в реплаях все равно будет “моя киска в био”»

ur pussy is in ur bio but where is ur heart, hm? — 𝔎𝔥𝔞𝔡𝔦𝔧𝔞𝔥 🗝₊˚⊹ ♡ (@gwenisonline) May 7, 2024 Перевод: «Твоя “киска” в био, но где твое сердце, а?»

С помощью фразы можно признаться в любви к любимым исполнителям:

M Y P U S S Y I N B I O pic.twitter.com/rQaLl1p3gx — ccseungminsito (@ccseungminsito) May 16, 2024

M Y P U S S Y I N B I O pic.twitter.com/QTfyWGD8ZF — indini... (@fujoswift) May 10, 2024

Или поиронизировать над костюмами с Met Gala:

Pussy in Bio has arrived at the 2024 #MetGala pic.twitter.com/V67R8jei5Y — 𝑆𝐼𝐴𝑁 𝑇𝐻𝑌𝑀𝐸𝑆 🫧 (@SianThymes) May 6, 2024

С мемной фразой можно купить чехол на телефон. А еще в ее честь назвали новую криптовалюту. На 20 мая 2024 года один коин PUSSYINBIO стоит примерно 0,0004339 доллара США.