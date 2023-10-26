Кажется, я выбираю неподходящих партнеров

Когда ребенок не получает внимания и эмоциональной поддержки родителя, чаще всего у него формируется небезопасная система привязанности, которая проявляется уже во взрослом возрасте. Например, человек начинает специально избегать отношений, если во время взросления родители внушали ему чувство вины, или часто думать о том, что он недостаточно хорош, если взрослые не всегда оказывали ему поддержку. Можно ли изменить систему привязанности? Она влияет только на романтические отношения? «Холод» узнал у эмоционально-фокусированного парного терапевта Лизы Удиловой.

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Что такое безопасная и небезопасная системы привязанности?

В 1940-х годах психиатр Джон Боулби начал изучать формирование привязанности ребенка к матери и то, как это сказывается на его жизни. Позднее к Боулби присоединилась психолог Мэри Эйнсворт — ученые обнаружили, что все дети плачут, когда их мама выходит из помещения. Но когда она возвращается, некоторые перестают плакать, другие — продолжают, а третьи — игнорируют родителя.

Если родитель всегда реагирует на потребности ребенка, уход взрослого будет для него стрессом, но по возвращении состояние нормализуется. Если же взрослые не всегда реагируют на потребности ребенка, ему будет сложнее вернуться в состояние безопасности.

Последователи Боулби и Эйнсворт — ученые Синди Хазан и Филипп Шейвер — выяснили, что система привязанности в большинстве случаев сохраняется на всю жизнь и влияет на поведение человека в отношениях.

Психиатр и нейробиолог Амир Левин и психолог Рейчел Хеллер в книге «Подходим друг другу. Как теория привязанности поможет создать гармоничные отношения» разделяют системы привязанности на безопасную (люди умеют справляться с трудностями и строить крепкие отношения) и небезопасную (людям сложно строить отношения и справляться с трудностями). У каждой системы привязанности есть свои типы — всего их четыре. Безопасная — надежный тип. Небезопасная — тревожный, избегающий и дезорганизованный (тревожно-избегающий).

Надежный тип привязанности

Надежный тип привязанности вырабатывается у детей, чьи родители были внимательны к их потребностям и стремлениям: например, учитывали их интересы при принятии решений, не обесценивали эмоции. Например, если ребенок начинал грустить или плакать, родители помогали справиться ему с проблемами. В такой семье у ребенка всегда была возможность поделиться переживаниями, попросить совет или помощь у взрослых — и чаще всего он получал то, в чем нуждался.

Повзрослев, люди с таким опытом не чувствуют угроз в отношениях и понимают, что их любят и о них заботятся. Например, партнер говорит: «Кофе получился невкусный». Вы слышите это и понимаете, что кофе получился невкусный, не наделяя эту фразу дополнительным смыслом «меня не любят» или «я все делаю не так».

Тревожный тип привязанности

Тревожный тип формируется, когда родители в похожих ситуациях реагируют по-разному: когда-то взрослые могут помочь ребенку, а когда-то — просто игнорировать. Из-за этого ему приходится громче кричать, чтобы его услышали. В детстве именно эти дети после возвращения матери не перестают, а продолжают плакать — так они показывают, что уход их обидел.

Главный страх представителей тревожного типа — оказаться брошенным, поэтому их поведение направлено на то, чтобы удостовериться в обратном. Из-за этого они могут проверять переписки партнера, следить по геолокации за его передвижением и требовать признаний в любви, а в той же фразе «Кофе получился невкусный», скорее всего, найдут подтекст «нужно срочно научиться делать кофе, иначе меня бросят».

Часто даже во время незначительных конфликтов или бытовых ситуациях люди с тревожным типом могут испытывать тревогу — например, если партнер устал на работе и не хочет идти в кино, у представителей тревожного типа возникают сомнения: «А если в кино не хотят идти со мной, а усталость — это просто повод, чтобы отказать?».

Избегающий тип привязанности

Этот тип развивается, если родители не реагировали на потребности ребенка. Любые детские шалости могли сопровождаться репликами «Зачем ты родился, раньше мы нормально жили» или «Ты меня в могилу сведешь». Такие действия родителей заставляют детей чувствовать, что они всегда виноваты. Дети с таким опытом постоянно чувствуют на себе ответственность. Такая модель взаимодействия с родителями не учит ребенка проявлять эмоции — со временем он сам старается ничего не требовать от взрослых, а впоследствии и от других людей.

Из-за такого систематического опыта человек привыкает к избеганию эмоций и рефлексий, поэтому начинает размышлять так: главное — угодить человеку рядом, чтобы быть удобным, но любой конфликт, пусть даже незначительный, часто запускает чувство вины. Человек устает постоянно находиться в этом состоянии, из-за этого у него могут возникнуть мысли, что любые отношения — это лишние обязательства и ограничения, поэтому он может их избегать. Но человек — существо социальное, почти всем необходима близость, поэтому такие люди могут вступать в отношения без обязательств с женатыми или замужними людьми, выбирают отношения на расстоянии или эмоционально недоступных партнеров. Если же они решатся завести семью, то постоянно будут нуждаться в уединении — искать поводы уйти из дома на несколько часов или специально устроиться на работу с частыми командировками.

Дезорганизованный (тревожно-избегающий) тип привязанности

Четвертый тип — наименее распространенный — включает в себя поведение тревожного и избегающего типов одновременно.

В детстве такой человек, скорее всего, сталкивался с психологическим или физическим насилием. Люди с этим типом хотят отношений, но боятся и избегают их или стремятся сразу же от них избавиться — например, отталкивают партнера.

У большинства людей небезопасная система привязанности может срабатывать только в период большой угрозы. Человек может спокойно жить и строить отношения, но если внезапно что-то будет угрожать благополучию в личной жизни, у человека с тревожным типом могут включиться защитные механизмы, свойственные его системе привязанности. У людей с избегающим типом такое может случиться, когда от них будут настойчиво требовать поддержки и внимания.

Небезопасная система привязанности влияет на обычную жизнь?

Ярче всего система привязанности проявляется в романтических отношениях, ведь именно в них человек максимально раскрывается. Но она влияет и на другие отношения — дружеские, семейные, рабочие. Человек с тревожным типом может ревновать друзей или волноваться из-за работы. Например, что он плохой специалист и не справится с поставленной задачей. Представители избегающего типа, наоборот, могут отстраняться от друзей и избегать ответственности на работе.

Люди, чьи системы привязанности небезопасны, чаще испытывают чувство одиночества, вины, страдают от низкой самооценки — это может приводить к ментальным расстройствам.

Может ли система привязанности меняться?

Родители играют важную, но не единственную роль. Например, на развитие небезопасной системы привязанности может повлиять постоянная напряженная обстановка в школе или агрессивные сверстники.

Также система привязанности может измениться во взрослом возрасте. Человек с безопасной системой может показать партнеру, что в его словах и поступках нет второго дна, — и это поможет ему перейти, например, из тревожного типа в надежный. Но такие отношения начинаются редко — судя по практике, чаще всего люди с надежным типом выбирают себе таких же эмоционально доступных и стабильных партнеров.

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Система привязанности может поменяться и наоборот — с безопасной на небезопасную. Люди надежного типа склонны вкладываться в отношения, они легко прощают обиды и улаживают конфликты. Но если их партнер не меняется, представители надежного типа могут перейти в тревожный или избегающий.

Как изменить систему привязанности самостоятельно?

Это всегда длительный процесс, который зависит от нескольких факторов: окружения, внутреннего состояния и принятия себя и своих особенностей.

Если человек заметил, что у него часто возникают проблемы в общении с людьми, а времени или денег на поход к психологу нет, можно сделать следующее: