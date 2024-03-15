Россия перебросила ядерное оружие в Беларусь

Россия перебросила в Беларусь тактическое ядерное оружие (ТЯО). Об этом со ссылкой на западных чиновников пишет журнал Foreign Policy.

Первым высокопоставленным представителем НАТО, который подтвердил эти сообщения, стал министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас. Он предупредил о рисках, которые несет недостаточная реакция Запада на приближение к его границам российского ядерного оружия.

«Мы бы хотели увидеть более жесткую реакцию [Запада] на это», — заявил Анусаускас.

Сообщения о переброске в Беларусь российского ТЯО появились на следующий день после заявления Путина о готовности России к ядерной войне. Об этом он сказал в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву.

Перемещение ядерного оружия — это четкий политический сигнал, однако с практической точки зрения имеет мало смысла, поскольку у России есть ракеты, которые могут доставить ядерное оружие практически в любую точку стран НАТО, говорят эксперты Foreign Policy.

Впервые о планах разместить российское ТЯО на территории Беларуси Путин объявил в марте 2023 года. По его словам, о таком шаге неоднократно просил Александр Лукашенко.

Спустя месяц министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Беларуси передали ракетные комплексы «Искандер-М», которые могут использовать, как обычные, так и ядерные боеприпасы

В июле Владимир Путин заявил, что первые тактические ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Тогда же разведывательное управление Минобороны США сообщило, что у него «нет оснований сомневаться» в словах Владимира Путина о том, что он передал Беларуси первую партию тактического ядерного оружия.

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