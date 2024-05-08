СМИ: НАТО документально закрепит отказ от ввода войск в Украину

На саммите стран-членов НАТО, запланированном на июль 2024 года, будет принята декларация, в которой прописан отказ альянса от ввода войск в Украину. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции проект документа.

По данным издания, в той же декларации будет указано, что координировать военную помощь Североатлантического альянса Украине будет не глава Пентагона Ллойд Остин, который занимался этим до сих пор, а штаб-квартира НАТО в Брюсселе.

Такое решение объясняется тем, что основной объем помощи Украине предоставляют не США, а другие участники альянса. Кроме того, по мнению авторов документа, координация помощи Украине структурами НАТО «будет выглядеть более демократической в глазах как общества, так и Владимира Путина».

Как пишет издание, в остальном политика НАТО в отношении помощи Украине и предотвращения исходящей от России угрозы не изменится. Так, Альянс намерен продолжить укреплять свои восточные границы. Предполагается, что, в случае возникновения угрозы, на защиту своих членов «от стран Балтии до Болгарии» НАТО выставит до 300 тысяч военных.

Ранее о готовности отправить французские войска в Украину заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он уточнял, что такое решение может быть принято в случае прорыва российскими войсками украинской обороны и нового масштабного наступления России на Киев или Одессу.

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