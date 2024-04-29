Электронные повестки и запрет криптовалют. Главные новости минувших выходных

Госдума готовится запретить оборот криптовалют

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента. В случае его принятия в России с 1 сентября могут запретить оборот криптовалют, сделав исключение для майнеров и тестовых проектов Центробанка.

Документ вводит понятие «организация обращения цифровой валюты» и фактически запрещает сделки, операции и услуги, в результате которых криптовалюта от одного обладателя переходит к другому. Ограничения начинают действовать если как минимум один участник сделки является гражданином России и находится в стране не менее 183 дней в течение года с момента ее заключения или для передачи цифровых активов используется «российская информационная инфраструктура».

После появления в СМИ сообщений о внесении этого законопроекта депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что журналисты ошибочно посчитали его попыткой запретить свободный оборот криптовалют в стране. По его словам, авторы инициативы планируют добиться лишь запрета создания бирж и обменников вне зоны действия экспериментального режима, предусмотренного проектом. При этом он заверил, что россияне, как и сейчас смогут продолжать пользоваться зарубежными криптовалютными биржами и обменниками.

В то же время независимые эксперты настаивают, что формулировки, использованные в законопроекте, достаточно размытые, чтобы частный оборот криптовалют в стране оказался вне закона. «Означает ли это фактический запрет свободной деятельности, связанной с криптовалютой? Да. Как раньше уже не будет.<...> Под информационной структурой понимается всё, что связано с обращением криптовалюты: системы на блокчейне и серверы», — пояснили юристы правозащитного проекта «Роскомсвобода».

Рассылать электронные повестки и запрещать их адресатам выезд из страны начнут уже в ноябре

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства. Согласно документу, с 1 ноября Минобороны начнет полноценно использовать Единый реестр воинского учета. В нем будет собрана вся информация о военнообязанных из других баз, в частности, данные о месте жительства, в том числе не по месту регистрации, работе, образовании, недвижимости, состоянии здоровья, судимостях, датах выезда и въезда в страну.

Тогда же заработает «Реестр повесток», в котором будет размещаться информация об отправленных военнообязанным гражданам повестках. Доступ к нему россияне смогут получить через «Госуслуги».

Спустя семь дней после размещения информации об отправленной повестке в этом реестре, она будет считаться врученной. При этом выезд за рубеж адресату повестки закроют уже с момента ее «отправки», то есть размещения информации о ней в реестре.

«До настоящего момента призывники могли спокойно выезжать из страны, несмотря на законодательный запрет. Это было возможно, так как между военкоматом и пограничной службой отсутствовал канал обмена информацией. С запуском реестра призывники, в отношении которых была направлена повестка, будут автоматически лишены возможности покидать страну до явки в военкомат», — пояснили «Военные адвокаты».

Путин не приказывал убить Навального

Об этом со ссылкой на анонимные источники в американской администрации и спецслужбах написало издание Wall Street Journal. По его данным, так считают, в частности, в американском Госдепартаменте,, ЦРУ и управлении директора Национальной разведки США. При этом журналисты WSJ подчеркнули, что сами они по-прежнему считают Путина ответственным за гибель Алексея Навального.

Издание утверждает, что в европейских спецслужбах мнение американских коллег не разделяют. «В такой жестко контролируемой системе, как путинская Россия, сомнительно, что Навальный мог пострадать без предварительного уведомления президента», — уверены европейские чиновники.

Соратники Навального, которые сразу после смерти политика обвинили Путина в его убийстве, назвали нынешнее мнение американской разведки по этому поводу смешным. Те, кто утверждает, что Путин не был в курсе, «явно ничего не понимают в том, как устроена современная Россия», подчеркнул один из ближайших соратников Навального Леонид Волков.

В свою очередь, директор ФБК Иван Жданов предположил, что позиция американских спецслужб говорит о том, что они хотят возобновить переговоры с Кремлем об обмене заключенными. После смерти Навального стало известно, что Россия вела переговоры с Западом об обмене его, а также арестованного в России по обвинению в шпионаже корреспондента WSJ Эвана Гершковича, на осужденного в Германии за убийство офицера ФСБ Вадима Красикова. Позже Кремль отрицал факт переговоров, в то же время сам Путин публично заявил, что получал предложение обменять Навального и согласился на него.

Отказавшийся пропагандировать войну новосибирский «Новоколледж» объявил о своем закрытии

Новосибирский «Новоколледж», а также «Новошкола» и школа иностранных языков «Инотекст» прекратят свою работу уже в этом году. Об этом сообщил основатель «Новоколледжа» Сергей Чернышов. Он напомнил, что в его учебном заведении не проводили пропагандистские мероприятия, в частности, там отказались от «Разговоров о важном», не писали письма военным и «говорили открыто о своем отношении к происходящему».

После нескольких доносов самого Чернышова внесли в реестр «иноагентов», а его учебные заведения лишили государственной аккредитации. В результате, по его словам, сейчас большинство студентов и преподавателей колледжа готовы «аплодировать на выступлениях очередного министра-пропагандиста и маршировать под патриотические песни в обмен на аккредитацию и дипломы гособразца».

«Необходимо признать, что невозможно делать нормальный колледж в ненормальной стране», — заключил Чернышов.

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