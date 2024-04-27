СМИ: Путин не отдавал приказ убить Навального

Американские спецслужбы пришли к выводу, что Путин, скорее всего, не отдавал приказ убить Навального в феврале 2024 года. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

По словам собеседников издания, такое мнение широко распространено в разведывательном сообществе и разделяется несколькими ведомствами, включая ЦРУ, управление директора Национальной разведки и отдел разведки Госдепартамента США.

Журналисты The Wall Street Journal подчеркивают, что это не снимает ответственности с Владимира Путина за смерть политика.

Оценка США основана на засекреченных данных разведки и информации из открытых источников. Как отмечает издание, выводы часто опираются «на мозаику фрагментарных информационных компонентов».

Собеседники The Wall Street Journal не уточнили, проводило ли правительство США расследование смерти Навального. Как отмечается в публикации, неизвестно, разрабатывали ли спецслужбы альтернативные объяснения смерти политика.

Издание утверждает, что европейские спецслужбы были проинформированы о точке зрения американской разведки, но скептически отнеслись к ее выводам. «В такой жестко контролируемой системе, как путинская Россия, сомнительно, что Навальный мог пострадать без предварительного уведомления президента», — уверены европейские чиновники.

В свою очередь, как отмечает The Wall Street Journal, сторонники Навального настаивают, что его смерть была организована кремлем. Соратник политика Леонид Волков назвал оценку разведки США наивной и смешной. По его словам, те, кто утверждает, что Путин не был в курсе, «явно ничего не понимают в том, как устроена современная Россия».

Издание уточняет, что управление директора Национальной разведки отказалось от комментариев. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что статья The Wall Street Journal «не очень высокого качества» и не заслуживает внимания. «Такие какие-то пустые рассуждения, видимо, подкинули для субботнего чтива мировой аудитории», — добавил Песков.

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