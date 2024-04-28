Отказавшийся пропагандировать войну «Новоколледж» объявил о закрытии

Новосибирский «Новоколледж» прекратит работу уже в июле. После окончания учебного года также закроются «Новошкола» и школа иностранных языков «Инотекст».

Основатель «Новоколледжа» Сергей Чернышов записал видеообращение, в котором напомнил, что в его учебном заведении не проводили пропагандистские мероприятия, в частности, там отказались от «Разговоров о важном», не писали письма военным и «говорили открыто о своем отношении к происходящему».

По словам Чернышова, сейчас большинство студентов и преподавателей колледжа готовы «аплодировать на выступлениях очередного министра-пропагандиста и маршировать под патриотические песни в обмен на аккредитацию и дипломы гособразца».

«Необходимо признать, что невозможно делать нормальный колледж в ненормальной стране. Ни я, ни мои коллеги, многие из которых уехали из-за угрозы мобилизации или арестов, у многих из которых арестованы или погибли родственники и друзья — никто из нас не может делать вид, что все нормально. Нет, ненормально. Даже если все наши коллеги в образовании делают вид, что нормально, я повторю – нет, ненормально», — подчеркнул он.

В августе 2022 года в министерство образования поступила жалоба на «Новоколледж» и лично Чернышова за «антироссийскую антигосударственную пропаганду и навязывание учащимся и абитуриентам либеральных ценностей».

В январе 2023 года на Чернышова пожаловались региональному уполномоченному по правам детей. Его обвинили в том, что он «прививает ценности пацифизма» своему сыну Федору.

В апреле представитель регионального «Совета отцов» написал, что в «Новоколледже» якобы «пропагандируют поражение России» в войне с Украиной и потребовал его закрыть. Чуть позже прокуратура инициировала проверку, по результатам которой составили три протокола: за введение потребителя в заблуждение, отсутствие антитеррористической защищенности и ведение образовательной деятельности по адресам, неуказанным в лицензии.

В мае Минюст внес Чернышова в список «иноагентов» и вскоре он покинул должности в «Новоколледже» и «Новошколе». А в июне учебному заведению отказали в получении государственной аккредитации.

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