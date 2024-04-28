В ноябре военнообязанным начнут рассылать электронные повестки и запрещать выезд из страны 

Министерство обороны с 1 ноября начнет полноценно использовать Единый реестр воинского учета. Об этом стало известно из постановления правительства, которое было опубликовано вечером 27 апреля.

В реестре будет собрана вся информация о военнообязанных из других баз, в частности, данные о месте жительства, в том числе не по месту регистрации, работе, образовании, недвижимости, состоянии здоровья, судимостях, датах выезда и въезда в страну.

Обо всех изменениях в реестре можно будет узнать через портал «Госуслуги». Например, о постановке на воинский учет и снятии с него, а также о направлении повестки и ограничительных мерах.

После авторизации через «Госуслуги» военнообязанные смогут просматривать данные о себе в «Едином реестре воинского учета» и «Реестре повесток». Электронная повестка будет считаться врученной по истечении семи дней после размещения в реестре. Юристы подчеркивают, что уведомление на «Госуслугах» это еще не электронная повестка.

Гражданам, подлежащим призыву на военную службу, запретят выезд из России с момента направления повестки.

«До настоящего момента призывники могли спокойно выезжать из страны, несмотря на законодательный запрет. Это было возможно, так как между военкоматом и пограничной службой отсутствовал канал обмена информацией. С запуском реестра призывники, в отношении которых была направлена повестка, будут автоматически лишены возможности покидать страну до явки в военкомат», — пояснили «Военные адвокаты».

В случае призыва по мобилизации, повестки, направленные в письменной форме, будут дублироваться в электронной. При этом электронные повестки считаются врученными с момента размещения в «Реестре повесток», если там есть личный кабинет и по истечении семи дней с даты размещения, если нет. Уведомлять об этом также будут через «Госуслуги».

В случае неявки по электронной повестке, военкоматы смогут вводить ограничения: запрет на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, приостановку регистрации сделок с недвижимостью, ограничение права управления транспортными средствами, запрет на регистрацию автомобиля, а также им будут недоступны кредиты.

«Положение о призыве граждан по мобилизации не указывает конкретные виды ограничений и содержит лишь отсылку на статью 7.1 Закона “О воинской обязанности и военной службе”. В свою очередь, упомянутая статья содержит в том числе и запрет на выезд из страны с момента направления повестки», — отмечают «Военные адвокаты». При этом юристы спорят о том, распространяется ли такой запрет только на призывников срочной службы или на всех военнообязанных.

Согласно закону о мобилизации, с момента ее объявления граждане, которые состоят на воинском учете, смогут покинуть место жительства только с разрешения военных комиссариатов.

Кроме того, военкоматы смогут вносить изменения в уже отправленные электронные повестки. Юристы подчеркивают, что в постановлении правительства не поясняется какие именно. Они могут коснуться даты, времени явки в военкомат и даже цели вызова.

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