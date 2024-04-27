Госдума готова запретить оборот криптовалют и легализовать майнинг

В России с 1 сентября могут запретить оборот криптовалют, сделав исключение для майнеров и тестовых проектов Центробанка. Такие нормы содержатся в обновленной версии законопроекта о легализации майнинга, который внесли в Госдуму.

Документ вводит понятие «организация обращения цифровой валюты» и фактически запрещает сделки, операции и услуги, в результате которых криптовалюта от одного обладателя переходит к другому. Ограничения начинают действовать если:

как минимум один участник сделки является гражданином России и находится в стране не менее 183 дней в течение года с момента ее заключения;

для передачи цифровых активов стороны используют российскую информационную инфраструктуру.

Исключение сделают только для Центробанка, который сможет использовать криптовалюту для международных расчетов. В марте этого года Путин подписал соответствующий закон. Спустя месяц глава ЦБ Эльвира Набиуллина попросила парламентариев поторопиться с принятием закона о майнинге и криптовалютах. Предполагается, что он поможет смягчить последствия санкций, которые ЕС и США ввели после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Если Госдума примет законопроект, то уже этой осенью под запретом окажется реклама криптовалют, но не их добыча. Документ позволяет физлицам майнить без особых ограничений, правда в рамках установленных лимитов энергопотребления. Юрлицам и индивидуальным предпринимателям для этого придется попасть в специальный реестр.

Отчитываться о добытой в России криптовалюте придется всем без исключения. Вероятно, майнеров обяжут раскрывать адреса криптокошельков, перечень которых поручили вести Росфинмониторингу.

Замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин, считает, что эти меры снизят использование цифровых активов в преступной целях и в то же время позволят обойти наложенные на страну ограничения.

«Легализация оборота криптовалют — вопрос патриотический, потому что это помогает России и ее союзникам обходить несправедливые санкции», — написал депутат.

Отдельным пунктом в законопроекте закреплено право правительства на запрет майнинга в некоторых областях. На этом настаивали в Минэнерго. Там опасались, что резкий рост энергопотребления может привести к негативным последствиям. В энергодефицитных регионах для майнеров будут действовать ограничения на подключение к сетям, а стоимость тарифов может повышаться в пять и даже 10 раз.

Продавать криптовалюту, судя по тексту законопроекта, майнеры смогут без ограничений как на российских, так и на зарубежных площадках. По данным РБК, в 2022 году выручка крупнейших российских майнинг-компаний превысила 11 миллиардов рублей, а по темпам роста в этой сфере Россия якобы обгоняет даже США.

В свою очередь, финразведка ищет способы выявления связи между операциями с криптовалютой и обычными деньгами. Для этого Центробанк, Росфинмониторинг и пять крупных российских банков начали тестировать новый сервис — «Знай своего криптоклиента». Анализировать транзакции и выявлять сомнительные сделки с цифровыми активами с 2021 года власти также пытаются с помощью «Прозрачного блокчейна».

«Это механизм, который позволит нам увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту, потому что она недосягаема, она дает возможность спрятать истинного бенефициара — я думаю, [этот механизм] позволит нам раскрыть все это дело», — докладывал Путину директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

С января 2021 года в России действует закон «О цифровых финансовых активах». Он позволяет покупать и продавать криптовалюту, но запрещает использовать ее в качестве платежного средства. В прошлом году, по оценкам Центробанка, россияне вложили в криптовалюты 4,78 триллиона рублей.

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