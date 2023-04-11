В базе законопроектов Госдумы появились поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». 11 апреля нижняя палата российского парламента приняла их сразу во втором и третьем чтении. Теперь поправки должен одобрить Совфед, после этого их подпишет Владимир Путин — и они сразу же вступят в силу. Пока пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявляет, что речи о второй волне мобилизации не идет, эксперты говорят, что законопроект приведет к полному запрету на выезд для военнообязанных россиян. «Холод» рассказывает об изменениях в законе.

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Повестка может прийти на «Госуслуги» или заказным письмом — и это будет законно

После принятия поправок власти будут считать врученной даже электронную повестку, которая пришла вам на «Госуслуги».

Теперь у военкоматов есть три способа отправлять повестки: электронно на «Госуслуги», заказным письмом или лично по месту регистрации, жительства, работы или учебы. Причем теперь она будет считаться врученной вне зависимости от того, видел ли ее военнообязанный и дошла ли она до него вообще (ранее повестка считалась врученной, если получатель взял ее лично в руки и поставил подпись о ее получении).

Депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя законопроект, сказал: «Если она отправлена в личный кабинет, который у вас есть, значит, она считается уже врученной. Если вы в тайге, то ничего страшного, вы же когда-нибудь появитесь в интернете. В том случае, если вы в итоге не зашли (в личный кабинет на “Госуслугах”. — Прим. “Холода”), через неделю, через две, через полгода вы будете подвергаться определенным ограничениям, которые прописаны в законопроекте».

Если вы получили повестку, вы не сможете покинуть Россию

Если вы подлежите призыву на военную службу и получили повестку от военкомата, вам запрещается выезд из России со дня, когда повестка считается врученной. Это ограничение действует, пока вы не придете в военкомат. Получается, что выезд для вас закрывается сразу, если:

вы получили электронную повестку (поэтому можно удалить свой аккаунт на «Госуслугах»),

вам вручили бумажную в руки (даже если вы отказались ее подписывать),

вы расписались в получении заказного письма (или отказались от его получения).

Если ни письмо, ни электронную повестку не получать, — то границы для вас закроются спустя семь дней после того, как информацию о вашей повестке внесли в реестр.

Руководитель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин в разговоре с «Холодом» отметил, что такая мера — это «закрытие границ для всех военнообязанных мужчин». «Всем мужчинам запрещать уезжать не будут, потому что дети и старики никому не нужны. И если повестки будут рассылать всем военнообязанным, уклониться от их получения теперь будет невозможно», — говорит он.

Если вы получили повестку и не пошли в военкомат, вас может ждать множество ощутимых запретов

Если вы состоите на воинском учете и не пришли по повестке в военкомат в течение 20 дней с указанной в ней даты, то вам могут запретить:

Регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя

Регистрироваться как самозанятому

Регистрировать недвижимость и распоряжаться той, которая вам принадлежит

Управлять транспортным средством

Ставить автомобиль на учет

Брать кредиты и займы

Эти меры будут принимать автоматически и фиксировать в реестре воинского учета, говорится в документе. О наложенных ограничениях людей обещают уведомлять сообщением на «Госуслугах».

В законопроекте также прописано, что ограничения должны сниматься в течение суток после того, как вы пришли в военкомат или оповестили власти об уважительных причинах для неявки.

Региональные власти смогут расширить список ограничений для военнообязанных. Например, у них будет возможность лишать не пришедших по повестке социальных выплат и льгот.

Для постановки на учет теперь не нужно приходить в военкомат: это могут сделать без вас

В документе прописано, что поставить и снять с воинского учета, а также зачислить в запас смогут без вашего личного присутствия. Все сведения о вас также могут внести в реестр воинского учета без явки в военкомат. Исключения сделают для тех, кто проходит военную службу, имеет звание офицера и находится в запасе ФСБ и Службы внешней разведки.

Теперь, когда людей будут ставить на воинский учет, снимать с него или как-то еще менять информацию о них в едином реестре воинского учета без их личной явки, оповещать будут также через портал «Госуслуги». При этом законом предусмотрена возможность подать документы, необходимые для изменения вашего статуса, как в бумажном, так и в электронном виде.

Поправки обязуют работодателей, госструктуры и администрации вузов и других научных или образовательных учреждений предоставлять сведения о сотрудниках и студентах, которые состоят или должны состоять на воинском учете, через «Госуслуги». Исключения составляют сведения, содержащие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну: их предоставлять не будут.

В поправках к законопроекту также сказано, что если человек, подлежащий призыву на срочную службу, не получил повестку в рамках призывной компании, то он обязан лично явиться в военкомат в течение двух недель с начала следующего призыва.

В реестре воинского учета будет много ваших данных. Очень много

А именно, в реестре будут указаны ваши:

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Пол

Сведения о документе, удостоверяющем личность, включая вид, серию, номер, дату выдачи, наименование или код органа, который его выдал

СНИЛС и ИНН

Место жительства, место пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства или месту пребывания

Наличие гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на проживание в другой стране

Код и название военного комиссариата, в котором вы состоите на учете

Сведения о постановке на воинский учет или снятии с него

Сведения о выдаче документа воинского учета

Сведения о вашей трудовой деятельности и вашем работодателе

Сведения об обучении и вашей образовательной организации

Сведения о состоянии вашего здоровья

Код записи о вас в государственном информационном ресурсе

Наличие у вас оснований для отсрочки или освобождения от призыва

А также другие сведения, которые может утвердить правительство. Что именно это может быть — пока не ясно.

Журналистка Фарида Рустамова говорит, что некоторые ограничения для получивших повестку — это «по сути санкции против уехавших». «Теперь гражданин, который уехал из России, поражается в правах даже в случае отправки ему повестки для уточнения данных. Продать квартиру или машину не получится даже по доверенности», — отмечает она.

Кроме того, информацию в реестр будут вносить и сами военкоматы. Там будет указано, когда повестка была отправлена, когда человек ее получил, явился ли он в военкомат, а если нет, то по какой причине. Также в реестре будут содержаться сведения о наложенных на граждан ограничительных мерах, об административной и уголовной ответственности из-за неявки по повестке.

Если человек обжаловал решение военкомата, в том числе через суд, то в реестр внесут и информацию о результатах рассмотрения таких жалоб.

Тем временем власти утверждают, что о второй волне мобилизации речи не идет. Но это, конечно, не факт

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принятие поправок об электронных повестках и реестре воинского учета не связано с мобилизацией.

«Это связано с воинским учетом. Это нужно понимать, это нужно объяснять, — сказал он во время брифинга. — Воинский учет — это то, с чем граждане нашей страны по Конституции сталкиваются постоянно. Хотя бы один раз на протяжении жизни. Эта система должна идти в ногу с требованиями времени».

Отвечая на вопрос о том, будут ли электронные повестки рассылать в случае второй волны мобилизации, Песков ответил: «Нет никакой второй волны». По его мнению, принятие законопроекта не вызовет панику и еще одну волну эмиграции из России.

Руководитель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин считает, что законопроект принимается, чтобы пополнить ряды российской армии, и может использоваться именно для мобилизации. «Очевидно, что никакой особой поддержки у этой войны в обществе уже нет, желающих заключать контракты в нужном количестве нет. Не раз мелькали цифры в 400 тысяч контрактников, которых они якобы хотят набрать в этом году. Это только по контракту, не считая мобилизованных, не считая срочников, — говорит Свердлин. — А где взять эти сотни тысяч? Никто уже не рвется: все, кто хотел пойти по контракту добровольцем, уже пошли. Соответственно, они сейчас всеми силами будут подталкивать людей к заключению контракта и призывать в рамках мобилизации».

Вот что важно знать прямо сейчас, чтобы избежать армии и войны

Григорий Свердлин говорит, что основные советы остаются прежними. По его словам, прежде всего важно:

Избегать выдачи повестки

Не ходить в военкомат

Не жить по месту регистрации, если это возможно

Не открывать двери незнакомым людям

Сохранить контакты правозащитников

Сделать нотариальную доверенность на ближайших родственников или друзей

Свердлин говорит, что проект «Идите лесом» готов помогать и с нелегальным пересечением границы. «Мы уже полгода этим занимаемся и много кого из России вывезли: и дезертиров, и кадровых офицеров. И, конечно, будем продолжать, — говорит он. — Но при этом понятно, что наши возможности ограниченны, десятками тысяч мы не сможем заняться».

По словам Свердлина, оптимальным вариантом, чтобы избежать войны или армии, остается эмиграция: «Решение о переезде из России сложное, но если у вас есть возможность уехать из страны, то это лучший способ избежать мобилизации».

Как уехать из России? Собрали лучшие гайды «Холода»:



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