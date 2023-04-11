В базе законопроектов Госдумы появились поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». 11 апреля нижняя палата российского парламента приняла их сразу во втором и третьем чтении. Теперь поправки должен одобрить Совфед, после этого их подпишет Владимир Путин — и они сразу же вступят в силу. Пока пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявляет, что речи о второй волне мобилизации не идет, эксперты говорят, что законопроект приведет к полному запрету на выезд для военнообязанных россиян. «Холод» рассказывает об изменениях в законе.
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.
Повестка может прийти на «Госуслуги» или заказным письмом — и это будет законно
После принятия поправок власти будут считать врученной даже электронную повестку, которая пришла вам на «Госуслуги».
Теперь у военкоматов есть три способа отправлять повестки: электронно на «Госуслуги», заказным письмом или лично по месту регистрации, жительства, работы или учебы. Причем теперь она будет считаться врученной вне зависимости от того, видел ли ее военнообязанный и дошла ли она до него вообще (ранее повестка считалась врученной, если получатель взял ее лично в руки и поставил подпись о ее получении).
Депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя законопроект, сказал: «Если она отправлена в личный кабинет, который у вас есть, значит, она считается уже врученной. Если вы в тайге, то ничего страшного, вы же когда-нибудь появитесь в интернете. В том случае, если вы в итоге не зашли (в личный кабинет на “Госуслугах”. — Прим. “Холода”), через неделю, через две, через полгода вы будете подвергаться определенным ограничениям, которые прописаны в законопроекте».
Если вы получили повестку, вы не сможете покинуть Россию
Если вы подлежите призыву на военную службу и получили повестку от военкомата, вам запрещается выезд из России со дня, когда повестка считается врученной. Это ограничение действует, пока вы не придете в военкомат. Получается, что выезд для вас закрывается сразу, если:
- вы получили электронную повестку (поэтому можно удалить свой аккаунт на «Госуслугах»),
- вам вручили бумажную в руки (даже если вы отказались ее подписывать),
- вы расписались в получении заказного письма (или отказались от его получения).
Если ни письмо, ни электронную повестку не получать, — то границы для вас закроются спустя семь дней после того, как информацию о вашей повестке внесли в реестр.
Руководитель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин в разговоре с «Холодом» отметил, что такая мера — это «закрытие границ для всех военнообязанных мужчин». «Всем мужчинам запрещать уезжать не будут, потому что дети и старики никому не нужны. И если повестки будут рассылать всем военнообязанным, уклониться от их получения теперь будет невозможно», — говорит он.
Если вы получили повестку и не пошли в военкомат, вас может ждать множество ощутимых запретов
Если вы состоите на воинском учете и не пришли по повестке в военкомат в течение 20 дней с указанной в ней даты, то вам могут запретить:
- Регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя
- Регистрироваться как самозанятому
- Регистрировать недвижимость и распоряжаться той, которая вам принадлежит
- Управлять транспортным средством
- Ставить автомобиль на учет
- Брать кредиты и займы
Эти меры будут принимать автоматически и фиксировать в реестре воинского учета, говорится в документе. О наложенных ограничениях людей обещают уведомлять сообщением на «Госуслугах».
В законопроекте также прописано, что ограничения должны сниматься в течение суток после того, как вы пришли в военкомат или оповестили власти об уважительных причинах для неявки.
Региональные власти смогут расширить список ограничений для военнообязанных. Например, у них будет возможность лишать не пришедших по повестке социальных выплат и льгот.
Для постановки на учет теперь не нужно приходить в военкомат: это могут сделать без вас
В документе прописано, что поставить и снять с воинского учета, а также зачислить в запас смогут без вашего личного присутствия. Все сведения о вас также могут внести в реестр воинского учета без явки в военкомат. Исключения сделают для тех, кто проходит военную службу, имеет звание офицера и находится в запасе ФСБ и Службы внешней разведки.
Теперь, когда людей будут ставить на воинский учет, снимать с него или как-то еще менять информацию о них в едином реестре воинского учета без их личной явки, оповещать будут также через портал «Госуслуги». При этом законом предусмотрена возможность подать документы, необходимые для изменения вашего статуса, как в бумажном, так и в электронном виде.
Поправки обязуют работодателей, госструктуры и администрации вузов и других научных или образовательных учреждений предоставлять сведения о сотрудниках и студентах, которые состоят или должны состоять на воинском учете, через «Госуслуги». Исключения составляют сведения, содержащие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну: их предоставлять не будут.
В поправках к законопроекту также сказано, что если человек, подлежащий призыву на срочную службу, не получил повестку в рамках призывной компании, то он обязан лично явиться в военкомат в течение двух недель с начала следующего призыва.
В реестре воинского учета будет много ваших данных. Очень много
А именно, в реестре будут указаны ваши:
- Фамилия, имя, отчество
- Дата рождения
- Пол
- Сведения о документе, удостоверяющем личность, включая вид, серию, номер, дату выдачи, наименование или код органа, который его выдал
- СНИЛС и ИНН
- Место жительства, место пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства или месту пребывания
- Наличие гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на проживание в другой стране
- Код и название военного комиссариата, в котором вы состоите на учете
- Сведения о постановке на воинский учет или снятии с него
- Сведения о выдаче документа воинского учета
- Сведения о вашей трудовой деятельности и вашем работодателе
- Сведения об обучении и вашей образовательной организации
- Сведения о состоянии вашего здоровья
- Код записи о вас в государственном информационном ресурсе
- Наличие у вас оснований для отсрочки или освобождения от призыва
А также другие сведения, которые может утвердить правительство. Что именно это может быть — пока не ясно.
Журналистка Фарида Рустамова говорит, что некоторые ограничения для получивших повестку — это «по сути санкции против уехавших». «Теперь гражданин, который уехал из России, поражается в правах даже в случае отправки ему повестки для уточнения данных. Продать квартиру или машину не получится даже по доверенности», — отмечает она.
Кроме того, информацию в реестр будут вносить и сами военкоматы. Там будет указано, когда повестка была отправлена, когда человек ее получил, явился ли он в военкомат, а если нет, то по какой причине. Также в реестре будут содержаться сведения о наложенных на граждан ограничительных мерах, об административной и уголовной ответственности из-за неявки по повестке.
Если человек обжаловал решение военкомата, в том числе через суд, то в реестр внесут и информацию о результатах рассмотрения таких жалоб.
Тем временем власти утверждают, что о второй волне мобилизации речи не идет. Но это, конечно, не факт
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принятие поправок об электронных повестках и реестре воинского учета не связано с мобилизацией.
«Это связано с воинским учетом. Это нужно понимать, это нужно объяснять, — сказал он во время брифинга. — Воинский учет — это то, с чем граждане нашей страны по Конституции сталкиваются постоянно. Хотя бы один раз на протяжении жизни. Эта система должна идти в ногу с требованиями времени».
Отвечая на вопрос о том, будут ли электронные повестки рассылать в случае второй волны мобилизации, Песков ответил: «Нет никакой второй волны». По его мнению, принятие законопроекта не вызовет панику и еще одну волну эмиграции из России.
Руководитель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин считает, что законопроект принимается, чтобы пополнить ряды российской армии, и может использоваться именно для мобилизации. «Очевидно, что никакой особой поддержки у этой войны в обществе уже нет, желающих заключать контракты в нужном количестве нет. Не раз мелькали цифры в 400 тысяч контрактников, которых они якобы хотят набрать в этом году. Это только по контракту, не считая мобилизованных, не считая срочников, — говорит Свердлин. — А где взять эти сотни тысяч? Никто уже не рвется: все, кто хотел пойти по контракту добровольцем, уже пошли. Соответственно, они сейчас всеми силами будут подталкивать людей к заключению контракта и призывать в рамках мобилизации».
Вот что важно знать прямо сейчас, чтобы избежать армии и войны
Григорий Свердлин говорит, что основные советы остаются прежними. По его словам, прежде всего важно:
- Избегать выдачи повестки
- Не ходить в военкомат
- Не жить по месту регистрации, если это возможно
- Не открывать двери незнакомым людям
- Сохранить контакты правозащитников
- Сделать нотариальную доверенность на ближайших родственников или друзей
Свердлин говорит, что проект «Идите лесом» готов помогать и с нелегальным пересечением границы. «Мы уже полгода этим занимаемся и много кого из России вывезли: и дезертиров, и кадровых офицеров. И, конечно, будем продолжать, — говорит он. — Но при этом понятно, что наши возможности ограниченны, десятками тысяч мы не сможем заняться».
По словам Свердлина, оптимальным вариантом, чтобы избежать войны или армии, остается эмиграция: «Решение о переезде из России сложное, но если у вас есть возможность уехать из страны, то это лучший способ избежать мобилизации».
Как уехать из России? Собрали лучшие гайды «Холода»:
Гайд по экстренной эмиграции из России. Здесь все о том, что нужно знать, когда собираешься за несколько часов, и список стран, куда можно без загранпаспорта
Гайд по релокации в Испанию для ЛГБТ-персон. Подходит даже тем, кто не может доказать факт преследования в России
Гайд по релокации для студентов. Обучение в российском вузе при этом можно не прерывать
Тест, который поможет понять, какая страна для эмиграции вам подходит. Если у вас есть время подумать