Собака откусила часть лица четырехлетнему ребенку

Краснодарский хирург Алексей Дикарев провел уникальную операцию по восстановлению лица четырехлетнему мальчику, которому собака откусила нос, часть лба и щеку. Спустя несколько дней он сообщил, что руководство Кубанского государственного медицинского университета попросило его уволиться по собственному желанию. Следственный комитет начал проверку возможных нарушений трудовых прав хирурга, однако вскоре Дикарев записал еще одно видео, заявив, что инцидент исчерпан, и пообещав удалить посты о конфликте. «Холод» рассказывает, что известно об этой истории.

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В конце марта в Карачаево-Черкесии четырехлетний мальчик полез в собачью будку, пытаясь достать закатившийся туда мяч. Там лежал пес, который бросился на ребенка и откусил ему нос, а также часть лба и щеки. Ребенка спецтранспортом доставили в Краснодар вместе с откушенными частями лица — их родители привезли в банке.

«У парня было 12 часов на проведение операции с достижением благополучного результата. Мальчик находился в другом регионе. Атака произошла в половину пятого вечера, а в час ночи мы уже начали оперировать», — рассказал 12 апреля оперировавший его хирург Алексей Дикарев в своем телеграм-канале.

Операция длилась шесть часов. Уже на следующий день стало понятно, что она прошла успешно — прижились 75% тканей.

Комментируя операцию, Дикарев подчеркнул, что если бы он и его команда не успели вовремя ее провести, то ребенку впоследствии необходимо было бы реконструировать лицо, но, по словам хирурга, полностью восстановить губы, рот и нос в такой ситуации технически невозможно. Тогда мальчик стал бы претендентом на трансплантацию лица, что также является очень тяжелой операцией.

«У парня есть все, чтобы стать обычным человеком. Ведь самая дорогая роскошь — это возможность быть обычным человеком. Без современных модных тенденций эпатажа любым способом. PS. Парень уже говорит», — написал хирург и опубликовал видео со своим юным пациентом.

В середине апреля стало известно, что Дикарева уволили из Кубанского медуниверситета, где он работал на четверть ставки в должности ассистента на кафедре хирургии с октября 2023 года.

«Меня пригласили в институт вечером в пятницу. Три человека ходили, ждали, дали листик и сказали: напиши заявление на увольнение. <...> Замечательную фразу услышал: “От этого всем будет хорошо”. Я подписал пустой бланк и отдал его», — рассказал Дикарев. В ролике он прямо не сообщил, что подтолкнуло руководство вуза к такому решению.

Местные жители обратили внимание на увольнение и связали его с тем, что операция была слишком рискованной и, вероятно, могла повлечь за собой проблемы для учреждения.

«Зачем Кубанскому медицинскому университету профессионалы и светила? Еще и самостоятельно принимающие решения. <...> В общем, складывается ощущение, что молодого перспективного хирурга уволили за то, что он уж слишком профессионален», — написал в своих соцсетях блогер Игорь Щербацкий.

«Чтобы не подводить коллег, я ушел по собственному желанию. Ведь в вузе назвали саму операцию противоречивой. Но я был уверен, что поступил правильно, согласившись взяться за нее. Если у врача есть хотя бы один шанс помочь человеку, он должен это делать. Я верил, что мы сможем спасти ребенку лицо. И счастлив, что не ошибся», — рассказал позднее Дикарев в интервью «Российской газете».

В ситуацию с увольнением Дикарева вмешался Следственный комитет. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном нарушении трудовых прав хирурга. Но этого, судя по всему, не потребовалось. Немногим позже Дикарев опубликовал очередное видео, в котором заявил, что «конфликт завершен».

«Все недопонимания разрешены. Разрешены благополучно. Работать продолжим и, вероятнее всего, на более высоком и продуктивном уровне. За все свои слова отвечал и отвечаю», — говорится в посте Дикарева.

Восстановили ли хирурга в должности в университете, из сообщения не ясно. Он пообещал удалить из своего инстаграма посты, связанные с увольнением, и оставить там только «правильные вещи».

Запрос «Холода» о комментарии Дикарев проигнорировал.