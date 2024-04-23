Маленький город стал основой экономики Дании

Калуннборг — небольшой город-порт в Дании на западном берегу острова Зеландия. С ним связан существенный для Дании экономический рост. Все благодаря фармацевтической компании Novo Nordisk, которая производит «Оземпик» и «Вегови» — препараты для лечения диабета, которые селебритиз используют для похудения. «Холод» рассказывает, как маленький город стал экономической столицей Дании.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Датская компания Novo Nordisk была основана в 1923 году и уже полвека работает в Калуннборге. Два года назад компания объявила, что инвестирует около 8,6 миллиарда долларов в расширение производства в Калуннборге — это было крупнейшей производственной инвестицией компании в Дании.

Инвестиции станут частью глобальной трансформации Novo Nordisk, направленной на наращивание производства самых продаваемых лекарств. Компания планирует увеличить число рабочих мест в Калуннборге с четырех с половиной до почти шести тысяч, а датские университеты начали открывать курсы по биотехнологиям, чтобы обеспечить завод рабочей силой. Роста прибыли ожидают и компании других сфер города.

Шон Гэмбл работал на складе Novo Nordisk. Четыре года назад он открыл кофейню Costa Kalundborg Kaffe. Обычно кафе прибыльно только в летний туристический сезон, а в остальное время приносит убытки, однако Гэмбл считает, что его бизнес ждет хорошее будущее из-за развития Novo Nordisk. Он планирует увеличить вложения в кофейню и считает, что «через пять лет это будет совершенно другой город».

Власти муниципалитета тоже воодушевлены ростом компании и планируют открыть в городе библиотеку и культурный центр.

Компания со столетней историей и внезапным ростом

Novo Nordisk постоянно занималась производством препаратов для лечения диабета — одного из самых распространенных хронических заболеваний в мире. Сегодня здесь производится половина мирового инсулина. Успех «Оземпика» и «Вегови» привел компанию к поиску препаратов для лечения и профилактики ожирения, которое зачастую связано с другими проблемами — например, болезнями сердца и почек.

Исполнительный директор Novo Nordisk Ларс Йоргенсен не ожидал подобного роста компании: по его словам, в 2023 году ее выручка выросла на 30%. Из-за того что препараты компании используют при борьбе не только с диабетом, но и с ожирением, потенциальными клиентами Novo Nordisk может стать почти миллиард человек.

В связи с этим Йоргенсен пытается нарастить производство, чтобы удовлетворить огромный спрос на препараты для похудения, опередить конкурентов и обеспечить безбедное будущее компании. Прошлым летом Novo Nordisk уже обогнала французскую группу люксовых компаний LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton и стала самой дорогой компанией Европы: ее рыночная стоимость превышает 555 миллиардов долларов.

Внезапная популярность «Оземпика»

Основа для роста компании Novo Nordisk — разработанный ею в 2012 году лекарственный компонент семаглутид, который помогает организму регулировать уровень сахара в крови. Этот же компонент оказался эффективным средством для снижения веса: он заставляет людей чувствовать себя более сытыми во время еды и снижает аппетит.

«Оземпик» и «Вегови», торговые названия семаглутида, существуют уже несколько лет, но в последние годы приобрели особую популярность. Этому способствовала активная реклама и видеоролики в соцсетях, а также взрывной рост популярности препаратов среди знаменитостей. Например, бизнесмен Илон Маск в ответ на вопрос о том, как ему удается выглядеть «подтянутым, спортивным и здоровым», сказал, что принимает «Вегови». В прошлом году американский телеведущий Джимми Киммел на церемонии вручения «Оскара» даже пошутил о препарате: «Когда я смотрю на этот зал, я не могу не задаться вопросом, нужен ли мне “Оземпик”?».

Читать еще Собака откусила часть лица четырехлетнему ребенку Хирургу удалось его восстановить. После этого его уволили из университета

Многих селебрити не пугает даже то, что эти препараты рецептурные и имеют серьезные побочные эффекты и противопоказания. В сентябре 2022 года издание Variety написало: «Магнаты, знаменитости из реалити-шоу, опытные кинопродюсеры и, конечно же, актеры поют дифирамбы препарату в Signal. <...> Парикмахеры, визажисты и стилисты сделали инъекции частью ритуала знаменитостей по уходу за собой перед важными событиями».

Несмотря на то, что заводы Novo Nordisk работают круглосуточно, поставки этих препаратов ограничены. Это беспокоит диабетиков и приводит к тому, что препарат подделывают. В Novo Nordisk отмечают, что до тех пор, пока объемы производимых лекарств не будут соответствовать спросу, компания будет выбирать, кто получит это лекарство, а кто нет.

У такой популярности есть и оборотная сторона

Благодаря Novo Nordisk экономика Дании в прошлом году выросла на 1,9% — это один из самых высоких показателей в Европе. Почти все доходы Novo Nordisk получены за границей, более половины — в США.

Novo Nordisk является крупнейшим налогоплательщиком среди компаний в Дании: в прошлом году она заплатила около 15% всего корпоративного налога в стране. Это больше, чем налоги других известных по всему миру датских фирм: пивоварни Carlsberg, компании по производству игрушек Lego или логистической компании Maersk.

При этом некоторые аналитики отмечают, что зависимость экономики от одной крупной компании может обернуться против Дании. В качестве примера они приводят утрату популярности финской Nokia и возникшую в связи с этим рецессию в экономике страны, когда на рынок пришли iPhone и смартфоны на Android.

Министр экономики Дании Стефани Лосе уверена, что Данию не постигнет та же участь. «Фармацевтический сектор не так тесно связан с датской экономикой», — говорит она. Сотрудники Novo Nordisk составляют лишь 1% рабочей силы Дании, хотя на их долю пришлось 20% рабочих мест, добавленных в прошлом году.

Калуннборг уже был зависим от успехов единичных крупных компаний. В начале ХХ века городу приносила прибыль судостроительная верфь, которая разорилась в период Великой депрессии. В 1960-е годы Калуннборг процветал как производственная площадка компании Carmen Curlers, которая изобрела электрические термобигуди. Затем компанию продали американской фирме Clairol, мода изменилась, тысячи людей были уволены, а в 1990 году завод закрылся.

Мэр коммуны Калуннборг Мартин Дамм, однако, считает, что еще одна попытка развить город окажется более успешной.