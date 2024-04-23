Маленький город стал основой экономики Дании

Калуннборг — небольшой город-порт в Дании на западном берегу острова Зеландия. С ним связан существенный для Дании экономический рост. Все благодаря фармацевтической компании Novo Nordisk, которая производит «Оземпик» и «Вегови» — препараты для лечения диабета, которые селебритиз используют для похудения. «Холод» рассказывает, как маленький город стал экономической столицей Дании.
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Датская компания Novo Nordisk была основана в 1923 году и уже полвека работает в Калуннборге. Два года назад компания объявила, что инвестирует около 8,6 миллиарда долларов в расширение производства в Калуннборге — это было крупнейшей производственной инвестицией компании в Дании.
Инвестиции станут частью глобальной трансформации Novo Nordisk, направленной на наращивание производства самых продаваемых лекарств. Компания планирует увеличить число рабочих мест в Калуннборге с четырех с половиной до почти шести тысяч, а датские университеты начали открывать курсы по биотехнологиям, чтобы обеспечить завод рабочей силой. Роста прибыли ожидают и компании других сфер города.
Шон Гэмбл работал на складе Novo Nordisk. Четыре года назад он открыл кофейню Costa Kalundborg Kaffe. Обычно кафе прибыльно только в летний туристический сезон, а в остальное время приносит убытки, однако Гэмбл считает, что его бизнес ждет хорошее будущее из-за развития Novo Nordisk. Он планирует увеличить вложения в кофейню и считает, что «через пять лет это будет совершенно другой город».
Власти муниципалитета тоже воодушевлены ростом компании и планируют открыть в городе библиотеку и культурный центр.
Компания со столетней историей и внезапным ростом
Novo Nordisk постоянно занималась производством препаратов для лечения диабета — одного из самых распространенных хронических заболеваний в мире. Сегодня здесь производится половина мирового инсулина. Успех «Оземпика» и «Вегови» привел компанию к поиску препаратов для лечения и профилактики ожирения, которое зачастую связано с другими проблемами — например, болезнями сердца и почек.
Исполнительный директор Novo Nordisk Ларс Йоргенсен не ожидал подобного роста компании: по его словам, в 2023 году ее выручка выросла на 30%. Из-за того что препараты компании используют при борьбе не только с диабетом, но и с ожирением, потенциальными клиентами Novo Nordisk может стать почти миллиард человек.
В связи с этим Йоргенсен пытается нарастить производство, чтобы удовлетворить огромный спрос на препараты для похудения, опередить конкурентов и обеспечить безбедное будущее компании. Прошлым летом Novo Nordisk уже обогнала французскую группу люксовых компаний LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton и стала самой дорогой компанией Европы: ее рыночная стоимость превышает 555 миллиардов долларов.
Внезапная популярность «Оземпика»
Основа для роста компании Novo Nordisk — разработанный ею в 2012 году лекарственный компонент семаглутид, который помогает организму регулировать уровень сахара в крови. Этот же компонент оказался эффективным средством для снижения веса: он заставляет людей чувствовать себя более сытыми во время еды и снижает аппетит.
«Оземпик» и «Вегови», торговые названия семаглутида, существуют уже несколько лет, но в последние годы приобрели особую популярность. Этому способствовала активная реклама и видеоролики в соцсетях, а также взрывной рост популярности препаратов среди знаменитостей. Например, бизнесмен Илон Маск в ответ на вопрос о том, как ему удается выглядеть «подтянутым, спортивным и здоровым», сказал, что принимает «Вегови». В прошлом году американский телеведущий Джимми Киммел на церемонии вручения «Оскара» даже пошутил о препарате: «Когда я смотрю на этот зал, я не могу не задаться вопросом, нужен ли мне “Оземпик”?».
Многих селебрити не пугает даже то, что эти препараты рецептурные и имеют серьезные побочные эффекты и противопоказания. В сентябре 2022 года издание Variety написало: «Магнаты, знаменитости из реалити-шоу, опытные кинопродюсеры и, конечно же, актеры поют дифирамбы препарату в Signal. <...> Парикмахеры, визажисты и стилисты сделали инъекции частью ритуала знаменитостей по уходу за собой перед важными событиями».
Несмотря на то, что заводы Novo Nordisk работают круглосуточно, поставки этих препаратов ограничены. Это беспокоит диабетиков и приводит к тому, что препарат подделывают. В Novo Nordisk отмечают, что до тех пор, пока объемы производимых лекарств не будут соответствовать спросу, компания будет выбирать, кто получит это лекарство, а кто нет.
У такой популярности есть и оборотная сторона
Благодаря Novo Nordisk экономика Дании в прошлом году выросла на 1,9% — это один из самых высоких показателей в Европе. Почти все доходы Novo Nordisk получены за границей, более половины — в США.
Novo Nordisk является крупнейшим налогоплательщиком среди компаний в Дании: в прошлом году она заплатила около 15% всего корпоративного налога в стране. Это больше, чем налоги других известных по всему миру датских фирм: пивоварни Carlsberg, компании по производству игрушек Lego или логистической компании Maersk.
При этом некоторые аналитики отмечают, что зависимость экономики от одной крупной компании может обернуться против Дании. В качестве примера они приводят утрату популярности финской Nokia и возникшую в связи с этим рецессию в экономике страны, когда на рынок пришли iPhone и смартфоны на Android.
Министр экономики Дании Стефани Лосе уверена, что Данию не постигнет та же участь. «Фармацевтический сектор не так тесно связан с датской экономикой», — говорит она. Сотрудники Novo Nordisk составляют лишь 1% рабочей силы Дании, хотя на их долю пришлось 20% рабочих мест, добавленных в прошлом году.
Калуннборг уже был зависим от успехов единичных крупных компаний. В начале ХХ века городу приносила прибыль судостроительная верфь, которая разорилась в период Великой депрессии. В 1960-е годы Калуннборг процветал как производственная площадка компании Carmen Curlers, которая изобрела электрические термобигуди. Затем компанию продали американской фирме Clairol, мода изменилась, тысячи людей были уволены, а в 1990 году завод закрылся.
Мэр коммуны Калуннборг Мартин Дамм, однако, считает, что еще одна попытка развить город окажется более успешной.