«Русских никто не уважает, летите домой»

Первые сообщения о том, что россиян не пускают на некоторые рейсы Turkish Airlines, появились еще в начале марта 2024 года. С тех пор с рейсов сняли как минимум несколько десятков человек — все эти самолеты летели в страны Латинской Америки. Консульство России в Турции посоветовало «тщательно взвешивать целесообразность использования услуг» Turkish Airlines, туроператоры и вовсе рекомендуют отказаться от полетов рейсами этой авиакомпании. Рассказываем, что происходит.

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19 апреля петербуржца, который потратил почти полмиллиона рублей, чтобы попасть на концерт Мадонны в Мексике, не пустили на рейс. Проблема возникла в Стамбуле, откуда стыковочным рейсом он должен был улететь в мексиканский город Канкун. Пассажир прошел все досмотры, в том числе паспортный контроль, и показал необходимые документы, но незадолго до вылета ему не разрешили сесть в самолет.

В тот же день с рейса сняли еще одного россиянина, планирующего полететь в Канкун с дочерью. «Никаких внятных объяснений причин снятия с рейса. Кроме “Russian No”, как в лицо сказали мне», — рассказал он журналистам «Фонтанки».

Похожим образом 23 апреля на рейс не пустили 18-летнего Всеволода Н., который летел в Аргентину в отпуск.

«Я прошел паспортный контроль и уже ждал посадки, как вдруг прямо около гейта меня начали допрашивать так, как будто я у следователя, — рассказал Всеволод “Холоду”. — Где учусь, работаю ли, на какие деньги путешествую, почему со мной в поездку не поехала моя мама. Потом мой паспорт и билет забрали. А когда вернули — штрих-код на билете был перечеркнут ручкой. Мне сказали, что сегодня я не допущен до рейса».

Россиян снимают с рейсов в Латинскую Америку уже как минимум полтора месяца: первые сообщения в телеграм-канале «Снятые с рейса в Аргентину и не только», посвященном проблеме, появились 4 марта 2024 года. Всего, по подсчетам администраторов канала, в полетах в Аргентину отказали примерно сотне русскоязычных пассажиров, среди которых граждане России, Беларуси и Казахстана.

Как объясняют недопуск на рейсы

На сайте «Турецких авиалиний» опубликованы требования к полетам в страны Латинской Америки. У пассажиров должна быть виза, бронь билетов туда и обратно, предоплаченное проживание в стране пребывания, а в случае Венесуэлы — и нотариально заверенное приглашение.

Тем не менее сотрудники аэропорта отказывают в посадке, даже когда все эти требования соблюдены. Вот лишь часть объяснений, собранных администраторами телеграм-канала:

обратный билет не виден в системе;

билет «туда» и «обратно» должен быть оформлен одной бронью;

билет «обратно» должен быть оформлен туда же, откуда вылетал пассажир;

бронь апартаментов, а не гостиницы — не подходит;

нет багажа;

много багажа;

слишком маленькая ручная кладь;

в паспорте отсутствуют визы в «богатые» страны (например, в США, Канаду, страны ЕС);

«пустой» паспорт — нет отметок о предыдущих путешествиях;

самолет летит над США, поэтому пассажирам необходимо иметь американскую визу.

Еще одна россиянка, которая планировала лететь в Аргентину рейсом Turkish Airlines, рассказала «Холоду», что авиакомпания продает билеты без каких-либо дополнительных требований. Билеты она покупала в офисе Turkish Airlines в Тбилиси: «Нам спокойно продали билеты в одну сторону: через Стамбул до Буэнос-Айреса. Как мы уже потом прочитали в чате, когда пассажиры прилетают на стыковку, их пропускают через паспортный контроль, но перед посадкой в самолет сообщают, что они не допущены до рейса».

Прочитав многочисленные сообщения о том, как россиян не пускают на рейсы, она вернула уже купленные билеты.

Снятые с рейсов россияне рассказывают, что компания не выдает никаких официальных документов об отказе: людям лишь устно говорят, что их не допускают на рейс. Из-за этого многие не могут вернуть деньги за сгоревший билет. В чате при этом обсуждаются ситуации, когда цену билетов удается компенсировать хотя бы частично.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предполагает, что действия Turkish Airlines связаны с их нежеланием сталкиваться с потенциальными дополнительными расходами. В случае, если сотрудники погранслужбы в стране прибытия (например, в Мексике или Аргентине) принимают решение, что прилетевший человек не имеет оснований находиться в стране или прилетел для того, чтобы нелегально пересечь границу с США, такого пассажира авиакомпании приходится везти обратно за свой счет.

При этом в АТОР уверены, что действия турецкой авиакомпании незаконны и компания занимается «самоуправством».

Как реагируют российские власти

22 апреля 2024 года российское консульство в Турции посоветовало россиянам «тщательно взвешивать целесообразность использования» услуг авиакомпанией Turkish Airlines. Как заявили представители консульства, «сотрудники авиакомпании ведут себя не вполне корректно», а на письменный и устный запросы в МИД Турции, которые были отправлены российским консульством, до сих пор не получена «внятная реакция».

На «не вполне корректное поведение» сотрудников аэропорта Стамбула указывал один из собеседников «Холода» Всеволод. «Было ощущение, что пассажиров делили на сорта в зависимости от их паспортов. Азиатов, русских — в одну сторону; резидентов Аргентины и европейцев — в другую, — рассказывает он. — Вторых не спрашивали ни о чем вообще, их просто пропускали на посадку. Передо мной очень подробно допрашивали азиата — его в итоге тоже не допустили к полету, как и меня». О похожей «сортировке» пассажиров рассказывал собеседник «Фонтанки».

Еще одна собеседница «Холода» рассказала, что сотрудник, проверяющий документы перед посадкой на самолет до Аргентины в Стамбуле хамил, задавая вопросы, ожидал, что ответ должен поступить не более чем через несколько секунд. А когда отказал в посадке на рейс, после просьбы предоставить официальный ответ о причинах отказа, сказал: «Русских никто не уважает, летите домой».

Россиян снимают с рейсы и авиакомпании других стран Ситуация с недопуском россиян на рейсы Turkish Airlines не уникальна. После начала полномасштабного вторжения на рейсы польской авиакомпании LOT Polish Airlines также регулярно не пускают россиян, несмотря на наличие шенгенской визы. Как, например, в сентябре 2023 года рэпера Лигалайза.

23 апреля 2024 года российское консульство в Турции опубликовало рекомендации для тех пассажиров, кому отказывают в посадке на рейсы. Россиянам советуют незамедлительно связаться с Генеральным консульством России в Стамбуле, запросить у авиакомпании письменный отказ в посадке на рейс, зафиксировать отказ и подать судебный иск против Turkish Airlines.

Как теперь россиянам летать в Латинскую Америку?

Ассоциация туроператоров России отмечает, что аналогичных ситуаций на рейсах катарских, российских или эфиопских перевозчиков не замечено и рекомендует избегать Turkish Airlines при планировании полетов в страны Латинской Америки.

Правда, альтернативные варианты могут быть дороже, перелет может быть более длительным или менее удобным (более одной пересадки), а в некоторых случаях потребуется дополнительная виза для стыковочных рейсов (например, американская).

Пассажирам, планирующим поездку в Мексику, АТОР рекомендует оформлять не электронную, а бумажную визу, которую можно получить в консульстве. Туристы должны быть готовы «к максимально тщательным и придирчивым проверкам на границе», пишет ассоциация туроператоров России. Туристам рекомендуют подготовить для возможной проверки обратные билеты, бронь отеля на все время поездки, медицинскую страховку и выписку со счета, чтобы доказать, что у вас есть деньги на поездку.