Замминистра обороны задержали за взятку

Заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК). Об этом сообщили в Следственном комитете. Подробности задержания в ведомстве не приводят.

По информации ТАСС, речь идет о взятке на сумму не менее миллиона рублей. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. РБК обратил внимание на то, что замминистра сегодня присутствовал на коллегии Минобороны под руководством Сергея Шойгу. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Шойгу доложили о готовящемся задержании Иванова заранее.

В 2019 году журнал Forbes поместил Тимура Иванова на первое место в списке 100 богатейших силовиков России. По информации издания, доход его семьи за 2018 год составил 136,7 миллиона рублей. Сам он в том году заработал 13,6 миллионов.

До прихода в Минобороны Иванов работал в департаменте сооружения атомных объектов Минатома, был вице-президентом «Атомстройэкспорта» и входил в состав правления «Интер РАО ЕЭС». Также он возглавлял Российское энергетическое агентство Минэнерго. Затем он попал в администрацию Подмосковья и в 2012 году стал зампредом правительства. На этой должности он курировал вопросы электричества.

Вскоре, в том же 2012 году, Иванов перешел на работу в Минобороны. На протяжении трех лет он возглавлял компанию «Оборонстрой» и курировал крупнейшие ведомственные стройки. За это время Иванов выполнил несколько поручений «особой важности», о которых докладывали Путину, писал «Коммерсантъ». Например, в 2014 году его компания за три месяца построила Севастопольское президентское кадетское училище, а в 2015 — завершила строительство парка «Патриот», на открытии которого присутствовал Путин. В ноябре того же года Иванов получил от Путина звание «Заслуженного строителя России». В 2016 году его повысили до замминистра.

Летом 2019 году «Проект» нашел у Иванова спрятанную элитную недвижимость стоимостью почти в миллиард рублей, включая дом в «Успенском» и квартиру на Остоженке. В 2022 году расследование об Иванове и его бывшей жене опубликовал Фонд борьбы с коррупцией. Соратники Навального также нашли у замминистра недвижимость, автомобили и антиквариат на миллионы евро.

Расследовательский центр «Досье» писал, что после начала войны в Украине Тимур Иванов отвечал в том числе за восстановление оккупированного Мариуполя. Замминистра завышал смены на всех объектах в несколько раз, таким образом наживая личный капитал, утверждал проект.

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