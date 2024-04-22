США одобрили пакет военной помощи Украине, а россияне стали чаще ездить в Европу. Главные новости минувших выходных

Палата представителей Конгресса США одобрила новый пакет военной помощи Украине

Принятый документ предполагает выделение в общей сложности 61 миллиарда долларов. Из этих денег 23 миллиарда пойдут на пополнение американских запасов оружия, которые затем будут поставлены Киеву, 11 миллиардов — на финансирование текущих военных операций США в регионе, еще около 14 миллиардов — на покупку современных систем вооружения и обороны для Украины. Также документ обязывает Вашингтон поставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.

Теперь законопроекту надо получить одобрение Сената, а затем его должен подписать президент США Джо Байден. Ранее украинские власти не раз заявляли, что без своевременной военной помощи западных союзников Киев проиграет войну уже в текущем году.

Этот же документ предусматривает выделение военной помощи другим странам, а именно 28 миллиардов Израилю и восемь миллиардов Тайваню.

Россияне стали чаще ездить в Европу

По данным турагентств, спрос на такие поездки среди граждан России вырос в 2024 году на 20-25% по сравнению с 2023. Представители индустрии рассказали, что чаще всего россияне получают итальянские, испанские и французские визы, так как эти страны к ним «наиболее лояльны». В то же время, ситуация с подачей документов остается напряженной из-за того, что желающих поехать в ЕС больше, чем могут обслужить консульства европейских стран.

Так, записаться на подачу документов на испанскую визу можно только на май, а на итальянскую — на июнь и июль. В свою очередь, в визовый центр Франции попасть практически невозможно. Спрос на визы этой страны сильно вырос из-за Олимпийских игр, которые пройдут этим летом в Париже.

Несмотря на значительный рост числа россиян, посещающих Европу в 2024 году, количество таких поездок все еще на 80-90% меньше, чем в 2019 году. Помимо Италии, Испании и Франции популярными среди российских туристов также являются Кипр, Греция и Венгрия.

Политик из Твери признался в убийстве жены

Бывший кандидат в депутаты Тверской городской думы Евгений Никольский написал во «Вконтакте» пост, в котором признался в убийстве жены. Позже он удалил эту публикацию, однако ряд телеграм-каналов успели сделать скриншоты поста и выложить их.

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно. Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предает — это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам, пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных», — написал Никольский, попросив своих подписчиков позаботиться о его 11-месячной дочери.

По данным телеграм-канала Baza, убитую жену Никольского звали Екатерина и ей было 36 лет. В свою очередь, телеграм-канал Mash уточняет, что Никольский ударил свою жену ножом в шею. В тот момент рядом с ним находился брат погибшей — он пытался помочь сестре, но Никольский мешал ему это делать. Тогда брат несколько раз ударил Никольского домкратом. Эту версию подтвердили в Следственном комитете.

Зеленский запретил украинским военным играть в онлайн-казино

Такой запрет содержится в подписанном президентом Украины указе «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет». Документ также ограничивает рекламу онлайн-казино, вводит систему онлайн-мониторинга и блокирования нелегальных сайтов, а также устанавливает лимит для игроков.

В тексте указа говорится, что военное командование на время действия военного положения должно запретить военнослужащим «доступ к игорным заведениям и/или участию в азартных играх в Интернете».

Ранее украинский активист, сержант Павел Петриченко создал петицию с требованием ограничить доступ военнослужащих к онлайн-казино. Петриченко погиб в Донецкой области 15 апреля. После этого Зеленский пообещал заняться вопросом регулирования онлайн-казино.

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