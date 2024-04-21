Россияне стали чаще ездить в Европу

Россияне стали бронировать больше туров по Европе. Турагентства рассказали РБК, что в этом году такими поездками интересуются на 20-25% клиентов больше, чем в прошлом.

Чаще всего россияне получают визы в Италию, Испанию и Францию, так как эти страны к ним «наиболее лояльны», сказала представительница турагентства. По словам другой собеседницы издания, ситуация с подачей документов остается напряженной из-за того, что желающих поехать в ЕС больше, чем могут обслужить консульства.

В турагентствах РБК рассказали, что сейчас записаться на подачу документов на испанскую визу можно только на май, а на итальянскую — на июнь и июль. Попасть в визовый центр Франции практически невозможно, сообщили в «Едином Визовом Центре»: из-за Олимпийских игр, которые пройдут этим летом в Париже, там уменьшили количество слотов. При этом в визовом центре VFS Global изданию сказали, что количество слотов не менялось, но записаться на подачу документов сейчас можно только через колл-центр.

В Российском союзе туриндустрии изданию сообщили, что спрос на открытые для туризма страны ЕС вырос на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Однако это все еще на 80-90% меньше, чем в 2019 году. Помимо Италии, Испании и Франции эксперты также видят интерес к поездкам на Кипр, в Грецию и Венгрию. Эти страны выдают однократные визы на даты поездки.

В Tez Tour отметили рост количества бронирований европейских направлений почти на 25% год к году. В «Да-Турс» — на 20%. По словам собеседников РБК из туроператора «Русский экспресс», почти половина туристов из России предпочитает посещать две и более стран ЕС за одну поездку. Самые популярные комбинации — это Франция — Италия, Испания — Франция, Франция — Италия — Швейцария и Германия — Австрия.

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