Политик из Твери признался в убийстве жены

Бывший кандидат в депутаты Тверской городской думы Евгений Никольский написал во «Вконтакте» пост, в котором признался в убийстве жены. Сейчас эта запись удалена, но телеграм-каналы опубликовали скриншоты, сделанные, пока она была доступна.

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно. Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предает — это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам, пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных», — написал Никольский.

Он попросил своих подписчиков позаботиться о его дочери. Судя по соцсетям Никольского, ей около 11 месяцев.

Телеграм-канал Baza пишет, что погибшую звали Екатерина Никольская, ей было 36 лет. Mash добавляет, что она занималась общественной деятельностью и преподавала детям танцы. Ее тело было найдено возле школы в селе Емельяново, пишет Baza. По информации телеграм-канала, супруг ударил ее ножом в шею, после чего опубликовал во «Вконтакте» пост с признанием в убийстве. В тот момент рядом с ним находился брат погибшей — он пытался помочь сестре, но Никольский мешал ему это делать. Тогда брат несколько раз ударил Никольского домкратом. Эту версию подтвердили в Следственном комитете.

Baza утверждает, что Никольский находится в реанимации. В СК сообщили, что нападавший получил травму головы и сейчас находится в больнице без сознания. В ведомстве также отчитались о возбуждении уголовного дела об убийстве (часть 1 статьи 105 УК).

Евгению Никольскому 35 лет. На его странице во «Вконтакте» говорится, что он руководит отделом продаж в компании «Тверьжилкоммунпроект». На сайте партии «Справедливая Россия — За правду» сказано, что он возглавляет ее отделение в Московском районе Твери. В 2022 году Никольский значился координатором Центра защиты прав граждан в этом районе. В том же году он избирался в Тверскую городскую думу по одномандатному избирательному округу №22.

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