Украинским военным запретили играть в онлайн-казино 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет».

Документ ограничивает рекламу онлайн-казино, вводит систему онлайн-мониторинга и блокирования нелегальных сайтов, а также устанавливает лимит для игроков.

Кроме того, в документе отмечается, что военное командование на время действия военного положения должно запретить военнослужащим «доступ к игорным заведениям и/или участию в азартных играх в Интернете».

Петицию с призывом запретить военным азартные игры и закрыть онлайн-казино в конце марта запустил украинский активист, сержант Павел Петриченко.

«Военнослужащие уже третий год находятся далеко от своих семей, в стрессовых условиях и без возможности полноценного отдыха, поэтому они психологически уязвимы. Для многих из них азартные игры становятся единственным способом справиться со стрессом, поэтому быстро вызывают дофаминовую зависимость и ослабляют самоконтроль. Нередки случаи, когда военнослужащие тратят на игры все свое денежное довольствие и берут микрокредиты, заводя себя и свои семьи в "долговую яму", или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры, нанося вред не только себе, но и собратьям», — говорится в тексте петиции, которую на данный момент подписали более 26 тысяч человек.

Петриченко погиб в Донецкой области 15 апреля. На следующий день Зеленский сообщил, что Совет национальной обороны и безопасности Украины займется вопросом регулирования онлайн-казино.

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