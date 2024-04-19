ВСУ сообщили о первом уничтоженном в воздухе российском стратегическом бомбардировщике

В результате совместных действий Воздушных Сил ВСУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины впервые удалось уничтожить в воздухе российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3, принимавший участие в боевом вылете для удара по целям на территории Украины. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук.

Он уточнил, что военные самолеты этой модели являются носителями крылатых ракет Х-22, которые широко применяются российскими военными для ударов по украинским объектам с самого начала вторжения в Украину.

Информацию о крушении самолета, как пишет «Агентство», подтвердили и в российском Минобороны. Там сообщили, что его причиной стала «техническая неисправность». По данным ведомства, экипажу самолета из трех человек удалось катапультироваться, все трое летчиков живы.

Сообщения о потере российской армией стратегического бомбардировщика: участвовавшего в боевом вылете, появились и в российских провоенных телеграм-каналах. В частности, телеграм-канал «Два майора» написал, что самолет смог преодолеть значительное расстояние после того, как был подбит.

«Военлеты почти дотянули до аэродрома базирования, пройдя огромное расстояние, но состояние самолета уже не могло позволить ничего сделать», — говорится в сообщении.

В сети также распространилось видео крушения бомбардировщика. На кадрах видно, как горящий самолет в «плоском штопоре» падает на землю.

В свою очередь, ГУР сообщило, что сбить российский стратегический бомбардировщик удалось сбить на значительном удалении от линии фронта. «Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился», — сообщили в ГУР.

С начала этого года российское Воздушно-космические силы, как сообщается, потеряли два самолета А-50. Первый потерпел крушение в середине января над Азовским морем. Украинские СМИ тогда писали, что самолет сбили ВСУ. Близкий к ВКС России телеграм-канал Fighterbomber тогда сообщал, что при крушении погибли как минимум 11 летчиков.

Второй самолет А-50 ВСУ 23 февраля сбили также над акваторией Азовского моря, сообщало издание «РБК-Украина». Эту информацию подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Официально Киев не сообщал, каким оружием удалось сбить российские А-50, но военные эксперты и комментаторы предполагали, что для этого мог быть использован зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства.

По данным британской разведки, после потери двух А-50 Россия временно приостановила использование этих самолетов вблизи линии фронта в Украине.

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