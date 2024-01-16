При крушении российского самолета А-50 погибли как минимум 11 летчиков — телеграм-канал Fighterbomber

При крушении разведывательного самолета А-50 над Азовским морем погибли 11 или 12 военных летчиков, утверждает близкий к ВКС России телеграм-канал Fighterbomber.

«В СВО, к сожалению, самым страшным и самым опасным врагом для ВКС стало наше ПВО. Оно всегда бьет в спину. От него невозможно защититься или как-то его предусмотреть или учесть», — говорится в сообщении канала.

Военный блогер Кирилл Федоров начал сбор средств на помощь семьям летчиков. Таким образом он косвенно подтвердил их гибель.

15 января украинские СМИ написали, что ВСУ сбили разведывательный самолет А-50 над Азовским морем. Кроме того, тогда сообщалось, что повреждения получил мобильный воздушный пункт управления Ил-22. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный позже заявил, что ВСУ уничтожили оба самолета.

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В свою очередь, российские телеграм-каналы «ВЧК-ОГПУ» и «Рыбарь» сообщали, что Ил-22, вероятно, был поражен огнем российской системы ПВО.

«В районе Азовского моря сбит А-50. Второй подбитый борт Ил-22М сел в Анапе. Противник к сбитию/подбитию бортов отношения не имеет», — писал Z-блогер Владимир Романов. Власти России не комментировали эту информацию.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения A-50 стоит от 330 до 500 тысяч долларов, пишут «Важные истории». Издание, ссылаясь на ежегодный бюллетень с обзором военных потенциалов государств Military Balance, отмечает, что у российских ВКС было три самолета A-50 и шесть модернизированных А-50У. В ВСУ приводили такие же данные.

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