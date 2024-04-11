Новый закон о мобилизации в Украине вызвал недовольство военных

Принятый Верховной Радой закон о мобилизации вызвал негодование военнослужащих в Украине. Они недовольны отсутствием пункта о демобилизации и максимальном сроке службы в армии. Об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, что украинское командование оказало давление на политиков, чтобы те отказались от поправки, которая давала бы возможность военным, проходящим службу более 36 месяцев, уволиться из армии. Во время первого чтения, которое прошло в феврале 2024 года, этот пункт был в законопроекте. Поправку убрали из текста закона перед вторым слушанием 10 апреля.

Русская служба Би-би-си отмечала, что отозвать поправку о демобилизации просил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он мотивировал это тем, что «отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более подробного анализа и дополнительного изучения».

The Guardian пишет, что отмена поправки сразу вызвала недовольство у военнослужащих в Украине. Издание приводит слова военного Александра из Донецкой области, который утверждает, что точное знание даты демобилизации могло бы замотивировать солдат продолжать участвовать в военных действиях. Он назвал решение властей «катастрофой».

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз также отметила, что из законопроекта исключены некоторые льготы для военных. Среди них — единоразовые выплаты военнослужащим, находящимся на «нуле» и ежемесячное пособие «за особенности прохождения службы».

Как пишет The Guardian, военный и политический деятель Юрий Гудыменко также раскритиковал закон за отсутствие наказаний для уклонистов. Он уверен, что это приведет к росту дезертирства, невозвратных отпусков и подкупов медкомиссий.

Правительство Украины внесло обновленный законопроект в Верховную Раду 30 января 2024 года. Первоначальную версию внесли еще в конце 2023 года, но затем в январе закон отправили на доработку.

Читать еще Моргенштерну предлагали вернуться в Россию в обмен на поддержку войны

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.