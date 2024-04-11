Россия обманом завлекает индийцев на войну с Украиной 

Агенты в индийских рыбацких деревнях предлагают молодым мужчинам из бедных семей «золотую возможность» поработать в России за большие деньги. Когда те попадают в Россию, у них отбирают телефоны и паспорта и заставляют подписывать контракты на русском языке, которые, судя по всему, обязывают их на службу в армии. «Холод» рассказывает, что об этом известно.

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23-летний рыбак из южного индийского штата Керала Дэвид Мутаппан рассказал Би-би-си, что увидел в фейсбуке рекламу работы охранником в России. За это предлагали зарплату в 204 тысячи рублей в месяц. Мутаппан откликнулся на предложение и через несколько недель оказался в аннексированном Донецке. Как именно он туда попал, издание не уточняет.

«По всей земле были разбросаны части тел», — так он описывает увиденное на фронте. По словам Мутаппана, когда он впервые там оказался, его начало тошнить, и он чуть не потерял сознание. «Вскоре русский офицер, командовавший нами, велел мне вернуться в лагерь. Прошло несколько часов, прежде чем я пришел в себя», — сказал Мутаппан.

В конце 2023 года он сломал ногу и провел следующие несколько месяцев в больницах аннексированного Луганска, а также в Волгограде и Ростове-на-Дону. В марте группа соотечественников помогла ему добраться до посольства Индии в Москве, которое организовало его возвращение домой.

Похожую историю Би-би-си рассказал и житель другой рыбацкой деревни в индийском штате Керала по имени Себастьян (его фамилия не называется). По его словам, он и его друзья обратились к агенту в своей деревне, чтобы узнать, смогут ли они найти работу в Европе. Агент предложил «золотую возможность» поработать охранниками в России и пообещал им зарплату в 200 тысяч рупий (223 тысячи рублей). Себастьян и его друзья согласились.

Они заплатили агенту по 700 тысяч рупий, то есть 780 тысяч рублей (чтобы заплатить эти деньги, им пришлось взять кредиты) за российскую визу. 4 января Себастьян и его друзья приехали в Москву, где их встретил агент по имени Алекс, говоривший на языке малаялам, на котором они говорили дома. Они провели ночь в какой-то квартире, после чего агент отвез их к офицеру в Костроме. Там их заставили подписать контракт на русском языке, содержание которого они не поняли. Позднее к индийцам присоединились трое граждан Шри-Ланки. Всех шестерых мужчин доставили в военный лагерь в Ростовской области, где у них забрали телефоны и паспорта.

10 января их начали обучать: рассказали, как пользоваться ручными противотанковыми гранатами и что делать при ранении на поле боя. «Там нас ждали все виды вооружений. Я наслаждался оружием как игрушками», — вспоминал Себастьян. Вскоре его включили в группу из 30 солдат и отправили на восток Украины, в оккупированный Россией Лисичанск.

По словам Себастьяна, им раздали гранатометы РПГ-30 и ручные гранаты, из-за которых он не мог быстро передвигаться. Через 15 минут пребывания на фронте его ранило пулей и он упал на труп русского солдата.

«Я был потрясен и не мог пошевелиться. Через час, когда наступила ночь, взорвалась еще одна граната, которая сильно повредила мою левую ногу», — рассказал Себастьян. По его словам, он провел ночь в окопе, истекая кровью, а на следующее утро смог выбраться оттуда и провел несколько недель в разных госпиталях. Затем ему дали месячный отпуск. Военный капеллан помог Себастьяну связаться с индийским посольством, которое в итоге организовало его возвращение домой.

«Я не могу никого убивать»

Теперь Себастьян планирует вернуться к работе рыбаком. «Мне нужно вернуть деньги, которые я занял, и начать жизнь заново», — сказал он.

То же планирует сделать и Дэвид Мутаппан. «Когда я уезжал из деревни, я был помолвлен с девушкой. Я сказал ей, что вернусь с деньгами и построю дом до нашей свадьбы», — рассказал он. Теперь пара решила отложить свадьбу еще на два года, пока Мутаппан не восстановится после войны.

Дэвид утверждает, что за время пребывания на фронте никого не убивал. «Однажды украинцы были в 200 метрах от нас. Нам приказали перейти в наступление, но я не сделал ни одного выстрела. Я не могу никого убивать», — говорит он.

Себастьян рассказал, что двое его друзей-рыбаков, с которыми он приехал из Индии, пропали без вести. Чиновники Кералы говорят, что им поступили жалобы от четырех семей: Дэвида Мутаппана, Себастьяна и двоих его друзей. В индийском МИДе заявили, что оказали давление на российские власти, чтобы те вернули обманутых граждан Индии домой. На прошлой неделе глава ведомства Субраманьям Джайшанкар назвал это «вопросом, вызывающим очень глубокую озабоченность» Индии.

Индийское издание The Economic Times отмечает, что на войне в Украине погибли как минимум два индийца. Всего на фронт были обманом отправлены около 20 граждан Индии. По информации издания, недавно Центральное агентство расследований Индии разоблачило крупную сеть по торговле людьми, действующую по всей стране. Ее члены завлекали индийцев на войну, обещая им выгодную работу за рубежом. Полиция проводит следственные действия одновременно в 13 районах Индии, включая столицу Нью-Дели.