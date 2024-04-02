Названы богатейшие россияне по версии Forbes

Основатель и бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов возглавил рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes. Издание отмечает, что за год его состояние выросло на восемь миллиардов долларов и составило 28,6 миллиарда.

На втором месте — совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в 27,4 миллиарда долларов. Третье место занял совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с состоянием 26,6 миллиарда долларов.

Совладелец «Еврохима» Андрей Мельниченко в этом году опустился с третьей строчки на седьмую. За год его состояние уменьшилось на 4,1 миллиарда и составило 21,1 миллиарда долларов.

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В десятку богатейших российских бизнесменов также вошли основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов ($25,5 млрд), совладелец «Норникеля» Владимир Потанин ($23,7 млрд), основной акционер банка «Россия» и друг Путина Геннадий Тимченко ($23,4 млрд), основатель Telegram Павел Дуров ($15,5 млрд), акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов ($13,4 млрд) и сооснователь «Альфа-групп» Михаил Фридман ($13,1 млрд).

Forbes отмечает, что за год российских миллиардеров стало на 15 человек больше. В этом году их количество составило 125. Их совокупное состояние составило 576,8 миллиарда долларов. Состояние 64 миллиардеров увеличилось, 24 — сократилось. Четверо человек вернулись в список, а 19 никогда прежде в нем не значились.

Ранее Bloomberg подсчитал, что состояние богатейших российских предпринимателей с начала этого года увеличилось на 18,3 миллиарда долларов. Агентство включило в свой рейтинг 500 самых состоятельных людей планеты 25 россиян, среди которых самыми богатыми были названы Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов и Владимир Лисин.

Вдова Алексея Навального Юлия призывала власти Евросоюза ужесточить санкции в отношении российских миллиардеров из окружения Владимира Путина. «Да, вы ввели санкции против некоторых из них, но миллиардеры не сильно пострадали. Они наняли лучших адвокатов и переписали все, чем они владеют, на членов семей и друзей. [...] Друзья Путина просто смеются над вами», — говорила она.

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