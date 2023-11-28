У Ротенбергов и Тимченко могут изъять стадион в Хельсинки после принятия новых санкций ЕС

Новый пакет санкций ЕС, который готовят в Брюсселе, позволит изъять спортивную арену «Хельсинки» (Helsinki Hall, бывшая Hartwall Arena), которой владеют Аркадий и Борис Ротенберги и Геннадий Тимченко. Об этом сообщает финское агентство STT.

В соответствии с Конституцией Финляндии, собственность может быть экспроприирована в интересах «общественной необходимости», и решение об этом выносит правительство. Такое решение можно оспорить. Владельцам предоставляется компенсация за изъятие, но в случае «Хельсинки» средства могут быть заморожены из-за наличия санкций в отношении трех олигархов со стороны Евросоюза.

Бывшая домашняя арена хоккейной команды «Йокерит» в хельсинкском «Пасиле» пустует уже второй год после начала войны в Украине. Среди владельцев стадиона, находящихся в санкционном списке ЕС, — близкие Путину братья-олигархи Аркадий и Борис Ротенберги и Геннадий Тимченко. Санкции США также распространяются на сына Бориса Ротенберга Романа и бизнесмена Кая Паананена, которые также участвуют в совете директоров одной из вспомогательных компаний арены.

Сейчас обсуждается вариант предоставить олигархам возможность продать замороженные активы. Если они согласятся на этот вариант, блокировку их активов временно снимут. Но вырученные от продажи деньги все равно останутся замороженными. В случае отказа продать активы будет предусмотрена возможность их изъятия.

В июне 2023 стало известно, что братья Ротенберги активно прячут свои активы в Европе от санкций, а также помогли дочери Путина купить шале в Австрии.

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