Богатейшие россияне с начала года разбогатели еще больше

Состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2024 года увеличилось на 18,3 миллиарда долларов. Об этом пишут «Ведомости» и РБК со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index.

В рейтинг попали 25 россиян, их общее состояние оценивается в 344,37 миллиарда долларов. Больше всего за три месяца 2024 года заработали совладелец «Еврохима» Андрей Мельниченко, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов и совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин.

Состояние Мельниченко увеличилось на 5,29 миллиарда долларов и составило 24,1 миллиарда. Мордашов с начала года заработал 3,75 миллиарда, увеличив свое состояние до 24,6 миллиарда. Лисин разбогател на 2,91 миллиарда и стал обладателем состояния размером 26,9 миллиарда долларов.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, по состоянию на 1 апреля Лисин вошел в тройку богатейших россиян. Кроме него в топе рейтинга значатся совладелец «Норникеля» Владимир Потанин и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Состояние Потанина с начала года увеличилось на 768 миллионов — до 31,8 миллиарда долларов. Михельсон, напротив, потерял 747 миллионов долларов: его состояние оценивается в 26,7 миллиарда.

Самые большие убытки с начала 2024 года понес акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов. Он потерял 2,8 миллиарда долларов. Сейчас его состояние оценивается в 18,3 миллиарда. Также по состоянию на 1 апреля состояние акционера «Новатэка» Геннадия Тимченко сократилось на 1,45 миллиарда — до 12,7 миллиарда долларов.

В рейтинг Bloomberg Billionaires Index входят 500 богатейших людей планеты. Агентство публикует его с 2012 года.

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